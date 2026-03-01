María Paula Zingoni, directora Nacional de Museos: "Las redes van marcando un poco el ritmo de los museos"

En el marco de una visita institucional importante, la Directora Nacional de Museos y Gestión Patrimonial, María Paula Zingoni , llegó a San Juan el viernes 27 de febrero para, en compañía de otras autoridades, recorrer la Casa Natal de Sarmiento – Museo Nacional .

Junto a Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Nación, se reunió con la directora de Casa Natal, Lucía González , y equipo del museo. En medio de esta visita, que calificó como “intensa y fructífera”, dialogó con DIARIO DE CUYO.

“Yo estuve durante muchos años a cargo del programa de digitalización de inventarios, el primero que se hizo en el país a cargo de museos nacionales, hace varios años; y vine varias veces para capacitar en el área de registro y documentación; pero como directora nacional sí es la primera vez que vengo. Si bien tenemos reuniones por Zoom, creo que la presencialidad es algo necesario y ha sido un gusto enorme transitar la jornada junto a Lucía”, expresó.

En charla con este medio, Zingoni habló del desafío de modernizar los museos para atraer nuevas generaciones sin perder su valor histórico y de la importancia de articular con otras instituciones públicas y privadas; entre otros temas .

- Esta dirección reúne a todos los museos nacionales del país y a nosotros nos parece muy importante apoyar el trabajo interno de los profesionales que están adentro de los museos. Los museos resguardan memoria, resguardan patrimonio, es importante que las reservas se encuentren en condiciones; y nosotros estamos muy abocados a seguir profesionalizando las áreas. Tenemos ahora nuevamente una plataforma que va a permitir que se vean todos los bienes que tiene el Estado Nacional en los museos. Las había implementado hace 20 años, después el sistema operativo había quedado desactualizado y ahora ya están migrados prácticamente todos los museos. Y hay una cosa interesante que esta gestión ha hecho también, que es fomentar la articulación público-privada, por ejemplo estamos apoyando mucho las asociaciones de amigos, para que esos vínculos sean sostenibles en el tiempo. Los museos necesitan ese apoyo, porque son edificios complejos, que necesitan mucho mantenimiento continuo.

En síntesis, hay un fortalecimiento institucional hacia adentro, apoyar las áreas internas, lo que hace posible que el museo desarrolle actividades hacia el exterior. Y por otro, fortalecer vínculos y ofrecer los mecanismos para que esa articulación público-privada se haga con toda la transparencia y eficiencia.

- ¿Hay apoyo económico desde Nación?

- Sí, sí. Cada director presenta una propuesta y un presupuesto. Se han priorizado algunas acciones y, cada director lleva adelante la gestión. Nación ayuda a cada uno de los museos con el presupuesto que han dado a esta dirección nacional y hemos repartido en todos los museos nacionales del país. También hemos hecho convenios con las provincias, como en Entre Ríos, Salta… A lo mejor tenemos un problema y articulamos con la gobernación o el municipio, por una cuestión de distancia. Tenemos muy buenos vínculos con los lugares donde están asentados los museos.

- En ese sentido ¿Cómo es el vínculo con San Juan?

- Muy bueno. Estamos trabajando en un convenio de cuidado de patrimonio, que estamos analizando, para poder concretarlo y colaborar en conjunto desde ese lugar. El tema de infraestructura me parece que es importante y es ahí donde nosotros podemos recibir la colaboración y estamos encantados de que así pueda ser. La infraestructura es realmente necesaria, pues es un monumento histórico. Y aunque parece fácil, justamente al ser un monumento histórico tiene que intervenir la comisión de monumentos y debe ser todo muy preciso. Lleva unos meses, van y vienen los papeles, los abogados intervienen…

- ¿Cuándo comenzarían con las refacciones en la Casa de Sarmiento?

- No le puedo decir con exactitud, porque primero tiene que estar todo eso, el andamiaje legal, para que eso se pueda hacer, sobre todo porque es monumento histórico. Tienen que estar visados y validados los arreglos que se quieren hacer. Creo que desde ese lugar no va a haber problema, pero no me animo a decir una fecha todavía.

casa Las funcionarias nacionales junto al equipo de la Casa Natal de Sarmiento

Casa Natal de Sarmiento: Presencia y Proyección

- ¿Qué lugar ocupa la Casa Natal en el concierto de los museos nacionales?

- Bueno, todos los museos tienen su importancia ¿no?, pero cuando uno entra a la Casa Natal tiene una presencia… Hay que pensar que es la casa familiar que habitó Sarmiento, hecha museo; no es lo mismo haber construido un museo sobre Sarmiento. Allí hay algo especial, como pasa con la Casa Histórica de Tucumán, ¿no? Tienen tanta carga de historia y la figura de Sarmiento es tan importante para la historia del país…

- No todas las gestiones han opinado lo mismo…

- Las primeras veces que vine me quedé impactada con la cantidad de placas que hay en una pared. En los museos que había recorrido no había este muro de placas, y son homenajes. No hay lugar en la Argentina que no tenga una escuela que lleve su nombre, un busto de Sarmiento… Es importante la curiosidad que él tuvo y el espíritu de innovación ¿no? Eso no tiene ideología.

¿Tiene proyección este Museo Nacional, es reconocido a nivel país?

- Sí, y acá tiene que ver lo que hablábamos con el equipo, el salto de lo que es la comunicación de estos espacios en las redes, Facebook, Instagram, cómo ha crecido en los últimos años. Ahora las redes van marcando un poco el ritmo de los museos, y es notable el salto que ha habido en todos los museos, en general, en las redes. Y se nota cómo se incrementó la presencia del público en todos los museos nacionales. También tiene que ver con que los museos ofrecen otras actividades, un concierto, un taller, una visita especial… Es como que se vuelven espacios comunitarios que la gente adopta y eso resulta muy atractivo. 15 o 20 años atrás no era tan común.

- Antes los museos eran más solemnes…

- Exactamente, era mucho más solemne todo. Y ahora como que la gente lo adopta, los jóvenes. Y bueno, para eso los museos, sin perder su identidad, tienen que ofrecer servicios nuevos y atractivos. Y estar a tono con la actualidad, cómo captar nuevos públicos a través de las redes. Esto es algo que todos hemos tenido que aprender y no hay que perder el deseo de hacerlo, porque si no, te quedás fuera del barco.