Ullum de fiesta: Sabroso, Los Nocheros y Los Caligaris vienen a San Juan en marzo

El departamento de Ullum se prepara para recibir una multitud con dos eventos consecutivos que tendrán lugar en marzo : el carnaval "En Ullum están Chayando" y la "Fiesta de Ullum y su Espejo" . Con entrada libre y gratuita , la comuna apuesta a una cartelera de nivel nacional para dinamizar la cultura y el comercio local.

"Tres jornadas para compartir cultura, música y tradicón, fortaleciendo el trabajo de los feriantes ulluneros, la cultura y promoviendo el encuentro de las familias de toda la provincia en Ullum", sostienen desde la comuna.

Las festividades darán inicio los días 6 y 7 de marzo , a partir de las 21:00 h , con el tradicional despliegue del carnaval. El punto de encuentro será el corsódromo montado sobre la Ruta 60 , en el tramo comprendido entre Pasaje Obrero y calle San Antonio. Tras el paso de las comparsas, pasistas y máscaras sueltas, el foco de atención se trasladará al Camping Municipal, donde habrá feria de emprendedores, patio gastronómico, sector de juegos. También se hará la elección de la reina menor y la reina mayor.

En ese recinto, los asistentes no solo podrán recorrer la feria de emprendedores, sino que disfrutarán del plato fuerte musical. La organización confirmó que el ritmo del combo local Omega y el sello nacional de Sabroso serán los encargados de musicalizar las dos primeras noches, transformando el predio en un verdadero festival bailable al aire libre.

El cronograma es el siguiente:

Viernes 6 de marzo

Noche de cuarteto

Sabor a cumbia

Los Genios

Piraña Castilla

Alta Resaka

Leo Jorquera

Omega

Sábado 7 de marzo

Banda local Ullum

Rody Oyola

El Indio González

Los Viajeros

Macarena Medrano

Elección de la reina

Tres para Cuyo

Avelino Canto

César Olmos

Sabroso

Ferias y ritmos en la "Fiesta de Ullum y su Espejo"

El cierre de este fin de semana a puro ritmo tendrá lugar el domingo 8 de marzo. Bajo la denominación de la gran "Fiesta de Ullum y su Espejo", el Camping Municipal abrirá sus puertas para una jornada que integra un robusto patio gastronómico, sectores de recreación familiar y el apoyo directo a los feriantes de la zona, con patio gastronómico y feria de emprendedores.

image Los Nocheros

La clausura del evento estará a cargo de dos de las agrupaciones más convocantes del país: desde Salta, Los Nocheros, con su emblemático repertorio folclórico, y desde Córdoba, la energía festiva de Los Caligaris, la banda que fusiona distintos géneros musicales, desde el cuarteto hasta el rock.

image Los Caligaris

El cronograma es el siguiente: