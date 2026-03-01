Agenda Cultural de San Juan: Marzo comienza con propuestas para disfrutar fuera de casa

La provincia se prepara para un domingo con una amplia oferta recreativa. La Agenda Cultural de San Juan propone desde festivales de carnaval con murgas y concursos de baile, hasta ferias de artesanos con música en vivo. No faltan las funciones de circo y proyecciones de cine al aire libre.

Quienes gusten de las artes visuales y la historia, podrán aprovechar recorridos guiados por exposiciones artísticas o sitios históricos. Y en materia musical, habrá folclore, cuarteto y sets de DJ en vivo en distintos puntos de la provincia. Un abanico de espectáculos para abrir marzo de la mejor manera.

Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Exposiciones vigentes: Sala 1, Figuración mística, de Yente Del Prete. Sala 2, Interior/Exterior. Sala 3 y Foyer: Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, edición 2025 . Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. En enero y febrero, visitas guiadas espontáneas: martes a domingos, de 13 a 20 h, sin turno previo. Además: Martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Teatro del Bicentenario. Visitas verano 2026: Lunes a sábado: 10:30, 18:00, 19:00 h. Domingos: 18:00 h (visita exprés). Las visitas son gratuitas, tienen una duración aproximada de una hora y recorren espacios emblemáticos como la Sala Principal, Sala Auditórium, Sala de Ensayo de Orquesta y otros sectores del teatro, siempre acompañados por un guía especializado. No requieren reserva previa. Horario de atención al público: Lunes a viernes: 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h. Domingos: 17:00 a 19:00 h. Informes al teléfono 4276438 (interno 134) Las Heras 530 sur.

Figuración mística, de Yente Del Prete

Casa Natal de Sarmiento . Exposición temporaria “El progreso que se cultiva”, de la fotógrafa y arquitecta Diana Gil Bielous, sobre la historia de la vitivinicultura sanjuanina y su vínculo con las ideas de educación, trabajo y desarrollo de Sarmiento. Días y Horarios de atención hasta el 31 de marzo de 2026: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 13:00 h y 17:00 a 21:00 h. Miércoles: Cerrado al público. Cronograma de Visitas Guiadas: Turno Mañana: 10:00 h y 12:00 h. Turno Tarde: 18:00 h y 20:00 h. Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

el progreso cultiva El progreso que se cultiva, exposición fotográfica

Terremoto de 1944: Memoria, Respeto y Homenaje. Exposición de fotografías. Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo). Entradas: Sanjuaninos $500, Argentinos $1000 y Extranjeros $2000. Jubilados y niños, gratis.

Chalet Cantoni Casa Cultural. Av. Libertador Gral. San Martín 3317 oeste, Rivadavia.

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre. Informes: 264 4791840, recepcion@anchipurac.com, instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

MÚSICA

La andariega. A las 13:00 h, en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro).

Dúo Carbajal-Muñoz. Folclore en El pórtico. A las 14:00 h en Ancestral Mercado (Av. Libertador 3041 oeste)

DJ’s sets en vivo. Con Palomassss, Fedra Nur Kai y Secret Guest. Desde las 18:00 h en Dique Punta Negra. Entrada libre y gratuita.

La misa de Omega. A las 23:30 h, en Predio Tiro Libre (Lateral de Ruta 40 antes de Makro)

image Omega

FIESTAS Y FESTIVALES

Carnaval Medanero. Desde las 16:00 h en Plaza Bolaños (Médano de Oro) Entrada gratis

CINE

Nochecitas de cine. A las 20:30 h, Plazoleta Guayaquil (San Martín) Gratis. También habrá shows artísticos, emprendedores y foodtrucks.

ENCUENTROS

Disfrutemos juntos. Feria de artesanos y emprendedores, shows artísticos. Actúan: Jorge Paredes (folclore), Facundo Guzmán (cuarteto y cumbia), Alberto Semino y Liliana Palacio, Dúo más que dos (melódica), La Diferencia Cuartetera (cuarteto y cumbia) y Charly Guardia (cuarteto y cumbia). Desde las 20:00 h en Parque Latinoamericano de Albardón. Gratis

charly guardia Charly Guardia en el Parque Latinoamericano de Albardón

DANZA

Iglesia baila. Primer encuentro departamental de danzas y música. Academias, talleres, escuelas de danzas. Desde las 18:00 h en el Polideportivo Municipal de Rodeo (Iglesia). Entrada $3000

CIRCO

Circo Safari Show. De lunes a viernes a las 22:00 h. Sábado y domingo, 20:00 y 22:00 h. En el Híper Libertad. Entradas $8.000