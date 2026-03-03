Destacados artistas sanjuaninos comienzan un viaje "En Círculos"

Este viernes 6 de marzo, el Centro Cultural Estación San Martín se transformará en un escenario circular, cargado de simbolismos. Bajo la premisa de explorar una de las figuras más universales de la humanidad, se inaugura "En Círculos", una muestra colectiva que reúne a cinco destacados artistas sanjuaninos .

Adriana Carbajal, Carmen Cuenca, Gavis Robledo , Alberto Sánchez Maratta y, su mentora, Marcela Herrera son los referentes que darán vida a esta exposición, que lejos está de ser simplemente una exhibición de cuadros. Es, mas bien, una investigación profunda sobre el círculo como protagonista, como forma, como soporte y hasta como concepto filosófico.

“El círculo es una figura maravillosa, muy simbólica. Puede ser concebido como esta forma perfecta, geométrica; y también desde el lado de la filosofía oriental, donde es una forma abierta, una pincelada fluida”, comentó a DIARIO DE CUYO Herrera, acerca de este trazo que venía rondándola hace tiempo.

La iniciativa surgió de la inquietud personal de Marcela Herrera, quien además de participar como expositora, fue la encargada de convocar a este grupo de colegas. " Busqué artistas que para mí son, además de reconocidos, gente a la que yo admiro en forma personal", explicó Herrera , integrante también del activo colectivo artístico 18 Mundos.

Con el sí en mano, comenzó el proceso de gestación de la muestra. “ Cada uno ha interpretado la propuesta y cada uno de nosotros la ha desarrollaron puntualmente , pero hay artistas como Carmen, que sin darse cuenta, tiene todas sus obras de una forma circular y no lo hacía de una manera consciente Por eso digo que el círculo está en nosotros, en nuestra vida. Es la rueda de la vida, la rueda del destino y hasta hay una carta del Tarot que se llama la Rueda de la Fortuna. La forma circular, simbólicamente, creo que es parte del ser humano”, se explayó Herrera.

Esta diversidad de enfoques se reflejará en la variedad de las obras expuestas. Si bien el círculo manda, el público podrá encontrar creaciones en formatos rectangulares o cuadrados donde la circularidad aparece de forma solapada, en objetos pegados o en el centro de la narrativa visual. Incluso se sale del plano bidimensional, puesto que si bien la mayoría apostó por la pintura y el dibujo, Alberto Sánchez Maratta hará una instalación.

A su vez, el conjunto reformula las propuestas individuales en un concierto que tendrá su propia voz. “Va a ser una conversación entre obras más allá de los artistas", describió Herrera este todo circular, propio y ajeno a la vez, que se completará con la mirada de los espectadores.

En diálogo con los artistas sanjuaninos

Para Herrera, el público de la muestra no será un agente pasivo, ni mucho menos. "El público se va a sentir absolutamente identificado... El espectador va a enriquecer la propuesta que haga el artista, porque le va a aportar su mirada, su percepción. Esta es una invitación abierta a que el espectador complete el sentido de la obra", marcó la impulsora y protagonista de esta exposición, a la que definió como “un viaje visual”.

“Un círculo habitable desde lo invisible y lo material es la canalización que cada uno de los artistas convocados ritualiza en su obra. Se trata de convertir en materia lo simbólico a través de la construcción sólida de un lenguaje que invita al espectador a realizar un viaje visual. Esa es la esencia de nuestra propuesta”, concluyó Herrera.

Tomá nota:

En Círculos – Exposición de Artes Visuales