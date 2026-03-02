Convocatoria de DIARIO DE CUYO para artistas sanjuaninos: poemas de Cami Atencio y Nora Pin

Nora Pin es escritora, aborda poesía, narrativa, ensayo y novela. Radicada hace 13 años en San Juan, tomó clases de escritura creativa con Alicia Melo, Laura Yasán, Álvaro Olmedo. Continúa su formación con Javier Saleh, Miriam Berkowsky, Damián López y Pablo Tomás las Peñas

Bandana vuelve a los escenarios ¿Te acordás de sus hits?

¿Querés saber lo que hizo Juana Repetto con su placenta?

Lleva publicados 4 libros personales: “De ollas amores y sinsabores”, ensayo científico; “Pasiones y Misterios”, cuentos para adultos; “La búsqueda”, cuentos para adultos; y “Memorias de la Orillas”, novela.

Participó en la organización del San juan en Pluma 2018/19 siendo algunos de sus poemas publicados en las antologías que se editaron luego de los encuentros.

También concursó en el Leónidas Escudero obteniendo las siguientes distinciones: Mención especial Narrativa “Cosecha ” (2019), Mención especial en poesía libro “Civilización” (2023), Primer premio en cuento breve “Estirpe” (2024) y preseleccionada en categoría Escritores de Oro por su libro de poesías “Correr el margen” (2025).

"El trino que sucumbe"

Y el humo de la bomba aquella

aparece se escapa

como si le diera vergüenza tanta muerte

destrozos de tripas y relatos rotos de vidas

sangra el tiempo el pasado viejo y el cercano

la que estalló última

¿Habré sido yo? se pregunta

El viento lo desarma en inocentes grises

que llueven sobre las hojas

y los ojos asombrados de verlo

luego de tardes turbulentas por los vientos

En el lago al anochecer

¿no disfrutábamos de la paz

que ofrecía el reflejo de la luna?

ella podía lograr la calma…

¿Es acaso, agotados de vehemencia y platino,

esta humareda sucia sólo un sueño?

La humedad lo escupe y se pega en el paredón

donde estamparon tantos cuerpos

agujereados de acero y de llagas

sin palabras quedaron

El humo se desvanece y recoge los sonidos.

huye de madrugada.

un rocío verde con perfume a tierra

lo esparce

el odio lo junta y vuelve a arremeter

se camufla en blanco celeste y negro.

es el camino oscuro el horizonte.

Desde allí asoma un mirlo perdido en su cuerpo.

cumple su destino avisa canta.

nadie le cuenta

sumido en sus gorjeos

vuela hacia la muerte

con el próximo estallido.

"Incesante monólogo que aguarda"

Te ofrecí un sonido

y una hoja

arrancada del tomo II

escuchaste

una voz suplicando de vos

leíste

dibujos en garabato

tu agrado

sin pudor de mi deseo urgente

esperé

un mensaje

esquivo

tradujiste

para vos

busqué en la línea del horizonte

un cristal rojizo

y tu queja desencontrada

arribó desde el pasado

¡No alcanza!

Y yo aquí

suspendida

en el limbo de un presente

forzado

sin manos ni rostro

sordo rubí que llora

tu entristezco

"Barro creciente"

Una oleada de cuerpos inertes se arrastra hacia mi

hunden sus presencias bajo la tierra que piso

brotan cuando avanzo en el lodo

se alzan como sombras

invocan azabache

deambulo el presagio

con el terror de mis pensamientos

suben y bajan de manera precisa

causan mi abandono

las voces de los muertos

escucho

a sus órdenes me rindo

"El ramaje verde azulado"

Ese árbol que cobija,

impúdico de verde

en él habitan presencias inocentes

Ese árbol que protege

de troncos apretados y tupidos

brazos que juegan

cuerpos que se entraman

piernas que vuelan

cubiertas de aire y de sedas

La tierra clama

las raíces esperan

que los piecitos ya desnudos

se oculten junto a ellas.

Los hijos ríen y gorjean

robándole las alas a los nidos

agasajados por la sabia

desafiando las caídas

sin apuro de abrumar

la tierra húmeda y oscura.

chicas Imagen ilustrativa

Breve perfil de la autora

cami atencio foto

Camila Atencio tiene 20 años, oriunda del departamento de Pocito. Confiesa que ama escribir y que gusta del arte en general.

Actualmente tiene su propio emprendimiento: junto a su novio, vende semitas caseras, como sustento económico. Sin embargo, su sueño es compartir mensajes al mundo por medio de sus escritos.

En estas poesías, Camila intenta trasmitir emociones, abordando temáticas que van desde lo personal hasta lo social. Y así las ha llamado "Social y personal, desde el grito a la alegría”.

"Camino y Destrucción"

Cómo se va destruyendo

El dolor,el amor y el ego.

Cómo poco a poco

Siento que me pierdo.

En aquellos caminos

Que aborrecí por mucho tiempo.

¿Cómo es que corro?

Y voy sin camino

Buscando la paz

Y luchando paso a paso

Para encontrar un dulce destino.

“Una luna y una abuela”

Bonita era

como la luna

en verano o primavera.

Dulce y sencilla,

parecía una maravilla.

Lento caminaba y sus canas,

aunque hermosa le quedaban,

siempre se las tapaba.

Y bajo se expresaba

cuando de hablar se trataba.

La luna y ella brillaban

aunque nadie lo notara.

"Admiración"

Admiración siento

por aquellos ojos

ligeramente almendrados

que reflejan la inteligencia

que veo a mi costado.

Todo lo que aprendo contigo

es como encontrar

un nuevo mundo magnífico.

Sonrisa

Aquella sonrisa

que me conquistó

parecía simple y bonita.

Aunque descubrí que era compleja

y que brillaba incluso

en los días donde no se festeja.

Triste o feliz,

siempre había

una sonrisita allí.

Compleja y bonita,

aquella sonrisa

es la que día a día me conquista.

"Grito Ecológico"

Un animal se quedó llorando

porque en peligro de extinción

va quedando.

También el calor extremo

a las plantas va quemando.

Dolor siente la tierra

por todo lo que contaminamos.

Un grito de súplica la naturaleza

nos está dando

y poco a poco lo antinatural

se va quedando.

"Otro Psicópata"

El que la asesinó

simplemente no sintió.

Ni de dolor se estremeció,

ni una disculpa ofreció.

Aquel que la asesinó

tranquilo se acostó y durmió,

pues su conciencia no lo comió.

Aquel que alma no posee

y aquel que su cerebro no siente:

un daño cometió y su condena no pagó.

"Membrillo o batata"

Membrillo o batata,

de tal o tal,

de equipos de fútbol

y las polémicas siguen igual.

En un mundo con tanto potencial

no siempre corremos

y buscamos la equidad:

más bien la grieta

que nos separa en general.

Y me pregunto qué pasaría,

pasaría,

si buscamos el bien

y la unidad.

⇒ CONVOCATORIA ABIERTA

Esta convocatoria está destinada a artistas sanjuaninos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes podrán enviar sus obras a este medio para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve reseña sobre el autor y sobre la obra a publicar (un solo texto).

Todo el material deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: convocatoria@diariodecuyo.com.ar

Es requisito conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultarse en ESTE LINK