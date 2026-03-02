Convocatoria de DIARIO DE CUYO para artistas sanjuaninos: poemas de Cami Atencio y Nora Pin
Las escritoras sanjuaninas comparten con los lectores algunas de sus creaciones literarias: poemas que van desde la melancolía hasta la crítica social.
La convocatoria de DIARIO DE CUYO para artistas sanjuaninos continúa abierta
Nora Pin
Nora Pin es escritora, aborda poesía, narrativa, ensayo y novela. Radicada hace 13 años en San Juan, tomó clases de escritura creativa con Alicia Melo, Laura Yasán, Álvaro Olmedo. Continúa su formación con Javier Saleh, Miriam Berkowsky, Damián López y Pablo Tomás las Peñas
Lleva publicados 4 libros personales: “De ollas amores y sinsabores”, ensayo científico; “Pasiones y Misterios”, cuentos para adultos; “La búsqueda”, cuentos para adultos; y “Memorias de la Orillas”, novela.
Participó en la organización del San juan en Pluma 2018/19 siendo algunos de sus poemas publicados en las antologías que se editaron luego de los encuentros.
También concursó en el Leónidas Escudero obteniendo las siguientes distinciones: Mención especial Narrativa “Cosecha” (2019), Mención especial en poesía libro “Civilización” (2023), Primer premio en cuento breve “Estirpe” (2024) y preseleccionada en categoría Escritores de Oro por su libro de poesías “Correr el margen” (2025).
"El trino que sucumbe"
Y el humo de la bomba aquella
aparece se escapa
como si le diera vergüenza tanta muerte
destrozos de tripas y relatos rotos de vidas
sangra el tiempo el pasado viejo y el cercano
la que estalló última
¿Habré sido yo? se pregunta
El viento lo desarma en inocentes grises
que llueven sobre las hojas
y los ojos asombrados de verlo
luego de tardes turbulentas por los vientos
En el lago al anochecer
¿no disfrutábamos de la paz
que ofrecía el reflejo de la luna?
ella podía lograr la calma…
¿Es acaso, agotados de vehemencia y platino,
esta humareda sucia sólo un sueño?
La humedad lo escupe y se pega en el paredón
donde estamparon tantos cuerpos
agujereados de acero y de llagas
sin palabras quedaron
El humo se desvanece y recoge los sonidos.
huye de madrugada.
un rocío verde con perfume a tierra
lo esparce
el odio lo junta y vuelve a arremeter
se camufla en blanco celeste y negro.
es el camino oscuro el horizonte.
Desde allí asoma un mirlo perdido en su cuerpo.
cumple su destino avisa canta.
nadie le cuenta
sumido en sus gorjeos
vuela hacia la muerte
con el próximo estallido.
"Incesante monólogo que aguarda"
Te ofrecí un sonido
y una hoja
arrancada del tomo II
escuchaste
una voz suplicando de vos
leíste
dibujos en garabato
tu agrado
sin pudor de mi deseo urgente
esperé
un mensaje
esquivo
tradujiste
para vos
busqué en la línea del horizonte
un cristal rojizo
y tu queja desencontrada
arribó desde el pasado
¡No alcanza!
Y yo aquí
suspendida
en el limbo de un presente
forzado
sin manos ni rostro
sordo rubí que llora
tu entristezco
"Barro creciente"
Una oleada de cuerpos inertes se arrastra hacia mi
hunden sus presencias bajo la tierra que piso
brotan cuando avanzo en el lodo
se alzan como sombras
invocan azabache
deambulo el presagio
con el terror de mis pensamientos
suben y bajan de manera precisa
causan mi abandono
las voces de los muertos
escucho
a sus órdenes me rindo
"El ramaje verde azulado"
Ese árbol que cobija,
impúdico de verde
en él habitan presencias inocentes
Ese árbol que protege
de troncos apretados y tupidos
brazos que juegan
cuerpos que se entraman
piernas que vuelan
cubiertas de aire y de sedas
La tierra clama
las raíces esperan
que los piecitos ya desnudos
se oculten junto a ellas.
Los hijos ríen y gorjean
robándole las alas a los nidos
agasajados por la sabia
desafiando las caídas
sin apuro de abrumar
la tierra húmeda y oscura.
Camila Atencio
Camila Atencio tiene 20 años, oriunda del departamento de Pocito. Confiesa que ama escribir y que gusta del arte en general.
Actualmente tiene su propio emprendimiento: junto a su novio, vende semitas caseras, como sustento económico. Sin embargo, su sueño es compartir mensajes al mundo por medio de sus escritos.
En estas poesías, Camila intenta trasmitir emociones, abordando temáticas que van desde lo personal hasta lo social. Y así las ha llamado "Social y personal, desde el grito a la alegría”.
"Camino y Destrucción"
Cómo se va destruyendo
El dolor,el amor y el ego.
Cómo poco a poco
Siento que me pierdo.
En aquellos caminos
Que aborrecí por mucho tiempo.
¿Cómo es que corro?
Y voy sin camino
Buscando la paz
Y luchando paso a paso
Para encontrar un dulce destino.
“Una luna y una abuela”
Bonita era
como la luna
en verano o primavera.
Dulce y sencilla,
parecía una maravilla.
Lento caminaba y sus canas,
aunque hermosa le quedaban,
siempre se las tapaba.
Y bajo se expresaba
cuando de hablar se trataba.
La luna y ella brillaban
aunque nadie lo notara.
"Admiración"
Admiración siento
por aquellos ojos
ligeramente almendrados
que reflejan la inteligencia
que veo a mi costado.
Todo lo que aprendo contigo
es como encontrar
un nuevo mundo magnífico.
Sonrisa
Aquella sonrisa
que me conquistó
parecía simple y bonita.
Aunque descubrí que era compleja
y que brillaba incluso
en los días donde no se festeja.
Triste o feliz,
siempre había
una sonrisita allí.
Compleja y bonita,
aquella sonrisa
es la que día a día me conquista.
"Grito Ecológico"
Un animal se quedó llorando
porque en peligro de extinción
va quedando.
También el calor extremo
a las plantas va quemando.
Dolor siente la tierra
por todo lo que contaminamos.
Un grito de súplica la naturaleza
nos está dando
y poco a poco lo antinatural
se va quedando.
"Otro Psicópata"
El que la asesinó
simplemente no sintió.
Ni de dolor se estremeció,
ni una disculpa ofreció.
Aquel que la asesinó
tranquilo se acostó y durmió,
pues su conciencia no lo comió.
Aquel que alma no posee
y aquel que su cerebro no siente:
un daño cometió y su condena no pagó.
"Membrillo o batata"
Membrillo o batata,
de tal o tal,
de equipos de fútbol
y las polémicas siguen igual.
En un mundo con tanto potencial
no siempre corremos
y buscamos la equidad:
más bien la grieta
que nos separa en general.
Y me pregunto qué pasaría,
pasaría,
si buscamos el bien
y la unidad.
⇒ CONVOCATORIA ABIERTA
Esta convocatoria está destinada a artistas sanjuaninos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes podrán enviar sus obras a este medio para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve reseña sobre el autor y sobre la obra a publicar (un solo texto).
Todo el material deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: convocatoria@diariodecuyo.com.ar