Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son las figuras que podrían entrar este domingo

Luego de la salida de Daniela De Lucía y Divina Gloria, la casa más famosa del país se prepara para el ingreso de nuevos participantes este domingo por la noche.

El lunes por la noche, la emblemática puerta de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a abrirse tras varios meses de espera y una expectativa creciente entre los fanáticos del reality. El regreso del programa no tardó en generar furor en las redes sociales: los seguidores del ciclo se volcaron a comentar y analizar cada movimiento de los nuevos participantes, confirmando que el fanatismo por el formato sigue más vigente que nunca. Sin embargo, en medio de la euforia, dos bajas inesperadas pusieron en jaque el equilibrio de la convivencia y obligaron a la producción a buscar a dos reemplazos para que ingresen este domingo por la noche.

Mientras que los televidentes todavía siguen impactados con la salida de Daniela De Lucía por la muerte de su papá y Divina Gloria por un tema médico, los nombres de las posibles figuras comenzaron a circular. Entre los candidatos más comentados se encuentra Zoe Bogach, recordada por su paso en la temporada 2023 de Gran Hermano. El principal atractivo de su posible ingreso es la convivencia con su expareja, Manuel Ibero, quien ya se encuentra en la casa y no dudó en ventilar detalles íntimos de la relación, generando polémica dentro y fuera del reality.

95e83fb8-8a15-413e-947b-9076d08538b7 Zoe Bogach La situación no terminó bien y Zoe incluso recurrió a la vía legal para que Ibero deje de hablar de ella públicamente, enviándole una carta documento. El reencuentro de ambos en la casa podría activar un foco de conflicto latente y sumar tensión a la competencia.

Otro de los nombres que suena fuerte es el de Alejandra Majluf, reconocida actriz y expareja de Fito Páez. Majluf, con una trayectoria televisiva que incluye participaciones en clásicos como Fax, Verano del 98, Rebelde Way, Tiempo Final y Casi Ángeles, fue una figura destacada en la década del 90. Tras años de trabajo en televisión y teatro, Majluf emigró a España junto a su pareja y, en 2020, en plena pandemia, regresó a la Argentina para fundar su propio espacio cultural, donde actualmente dicta clases de teatro. Su regreso a la pantalla podría aportar experiencia, carisma y un perfil distinto al de los actuales competidores.

c749320c-87cf-47e8-99f3-2d5f6913923a Alejandra Majluf El listado de posibles ingresos continúa con Inés Lucero, quien se hizo conocida por su participación en Survivor: Expedición Robinson, el reality de supervivencia que Telefe emitió en 2024. Lucero, estudiante de Relaciones Laborales, demostró capacidad de adaptación y convivencia en entornos hostiles, habilidades que podrían jugarle a favor en la casa de Gran Hermano. Su experiencia de convivencia bajo presión y estrategias de nominación la convierten en una opción viable para sumarse a la competencia y generar nuevas alianzas y movimientos dentro del juego.