Paulo Londra la rompió en el Festival de Viña del Mar: ovación y Gaviotas de Oro y Plata

En su primera presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar , Paulo Londra ofreció un show enérgico que cautivó tanto al público del recinto como a sus seguidores en toda la región. La noche culminó con una ovación y la entrega de dos premios: la Gaviota de oro y la Gaviota de plata, reconocimientos de alto valor que consolidan un momento histórico en su carrera.

Estos símbolos están reservados únicamente a quienes logran una conexión excepcional en Viña del Mar. Londra expresó su gratitud tras recibir estos galardones, calificando la experiencia como “un honor y un privilegio”.

La apertura del show sorprendió al público. Londra apareció desde las gradas de la Quinta Vergara y fue recibido con aplausos. Durante el espectáculo interpretó canciones como “Tal vez”, “Adán y Eva” y “Por eso vine” , lo que encendió rápidamente el ánimo de los asistentes.

Ya posicionado como centro de la jornada, el cantante incluyó títulos recientes de su repertorio, entre ellos “PVSL” y “Gracias”, manteniendo la energía en lo más alto. Invitar a Ana Tijoux , reconocida rapera chilena, fue uno de los momentos más destacados. Juntos interpretaron “1977”, lo que constituyó un homenaje al hip hop local y generó el aplauso masivo del auditorio.

Su actuación también incluyó “1%”, su trabajo más reciente, lo que subraya su relevancia como exponente del género urbano.

Las reacciones se multiplicaron en redes sociales. El músico expresó su alegría por comenzar 2026 en Viña del Mar y agradeció el apoyo de sus seguidores con palabras de gratitud. “Arrancar el 2026 así es de locos, gracias por tanto amor futbol y playa, los tiempos de Dios son perfectos”, publicó en Instagram.

Durante la conferencia de prensa previa, Londra había manifestado que actuar en la Quinta Vergara implica una responsabilidad positiva. “Siento un poco de presión también, pero dicen que la presión es un privilegio, así que a disfrutarlo”, afirmó. También destacó la importancia de sus principios y el respaldo de su familia, señalando que procura ser un referente para su entorno cercano.