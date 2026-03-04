Tras una resolución de Nación sobre la Línea de 500 kV, el EPRE salió a pedir una audiencia pública: los detalles del planteo

El organismo difundió un comunicado donde asegura que la medida favorece a la minera y no se contempla el funcionamiento de todo el sistema.

El Ente Provincial Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) presentó una solicitud formal ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para convocar a una Audiencia Pública obligatoria. El eje del reclamo se centra en el pedido de acceso a la capacidad de transporte de energía para el proyecto minero Vicuña, enmarcado en la Resolución E.N.R.E. 079/26.

La postura del EPRE es acompañada por las compañías mineras que operan los proyectos Los Azules, Hualilán y Pachón, entendiendo éstas que el organismo nacional le otorga un beneficio grande a Vicuña.

En un comunicado difundido por el EPRE, indica que "el objetivo es asegurar que la integración de grandes proyectos industriales se realice mediante una planificación técnica rigurosa que no comprometa el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de la provincia. Otorgar prioridades de uso sobre capacidades de transporte preexistentes sin la intervención de la Provincia, y sin los debidos estudios técnicos compromete la seguridad del sistema".

Por el planteo del organismo provincial, la resolución nacional le da plenas facultades a Vicuña que no se encuadrarían en el Plan de Infraestructura Eléctrica local que ha permitido hasta el momento "asegurar un desarrollo armónico".

También, el EPRE se opone a que la Provincia haya sido salteada en este acuerdo entre Nación y la operadora de Vicuña y solicita "la necesidad de suscribir acuerdos con la Provincia en el marco de las Leyes vigentes, para resarcir equitativamente los derechos por las ampliaciones construidas, que hoy se pretenden ampliar".