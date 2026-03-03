Dialogo permanente, el desafío de los oftalmólogos sanjuaninos ante la crisis de la salud privada

“Lo que pasa en el sector no es aislado de lo que está pasando en general en la salud privada . El costo de la salud implica inversión en tecnologías y los salarios se van alejando de los ingresos” . Así se expresó el presidente de la Sociedad de Oftalmología , doctor Reinaldo Echavarría en DIARIO DE CUYO. Con la mira puesta en lograr una cobertura acorde a las prestaciones, el desafío de este año para el sector es poder mantener dialogo, cercanía y negociaciones positivas que se vean reflejadas en los convenios con las obras sociales.

Similar a lo que se viene registrando en distintas áreas de la salud privada, en la oftalmología también han detectado una migración de pacientes con obra social a la órbita pública. Sin embargo, el profesional aseguró que no han registrado una baja considerable en la demanda, aunque si hay una sobrecarga en la parte pública que los profesionales sienten.

Sin duda el tema económico es uno de los que reviste mayor preocupación y ocupación. “El desafío que tenemos actualmente es sostener el dialogo permanente con obras sociales y financiadoras para que no se comprométala sostenibilidad del servicio que ofrecemos” , indicó el profesional.

Ante ese panorama, destacó que la propuesta de la actual gestión es estar cada vez más cerca del financiador para desarrollar un trabajo en conjunto, de manera tal que no se perjudique tanto a los pacientes como a los oftalmólogos de toda la provincia.

“Creo que ahí está la clave, en la cercanía, en que trabajemos todos juntos. Desde nuestro lado, nos hemos propuesto eso, un camino institucional con diálogo permanente y solucionando punto por punto” , aseguró Echavarría.

En torno a la relación con las obras sociales, indicó que la situación es distinta con cada una. Mientras con algunas avanzan en las coberturas, otras cambian las condiciones y al hacerlo dificultan situaciones propias del rubro. Para tener una idea, actualmente el piso ético para una consulta establecido por la Sociedad es de $35.000, aunque hay sitios en donde llegan a cobrar hasta $50.000 por consulta, según la clínica y el profesional; mientras que la cobertura que hacen algunas obras sociales ronda entre los $15.000 y los $25.000.

La intención de la Sociedad de Oftalmología es lograr un acercamiento con los financiadores para que actualicen las coberturas sin perjudicar a los profesionales, ya que cuando se cobra el “plus” para alcanzar el costo mínimo de una consulta es cuando hay mayores probabilidades de perder un paciente.

Como vienen registrando desde hace un tiempo, el inicio de clases un año más volvió a marcar un alza en las consultas en las clínicas y consultorios de los oftalmólogos locales.

El doctor Echavarría explicó que el fenómeno de demanda estacional concentrada se dio una vez más, lo que complica mucho la atención, ya que las clínicas se ven saturadas de gente, generalmente de padres que acuden con sus hijos para un control en el marco del regreso a las aulas.

“Toda la gente lleva sus hijos en esta época antes de iniciar las clases. Falta organización de parte de las personas ya que no deben esperar a último momento, porque hay demanda estacional de turnos concentrada y cuesta conseguir un turno”, reflexionó el profesional.

El repunte que se da sobre finales de febrero y marzo comienza a menguar con el paso de las semanas, momento en que las negociaciones se volverán más intensas en pos del beneficio tanto de los profesionales como de los pacientes.