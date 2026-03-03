Marcos Galperin: "Ya no es necesario aprender a programar para trabajar en tecnología"

El empresario más exitoso de Argentina reveló que la Inteligencia Artificial (IA) cambió las reglas y ahora prioriza los conocimientos lógicos y matemáticos.

En una reciente entrevista, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, sorprendió al mundo empresarial al afirmar que el consejo de aprender a programar en la actualidad ha quedado obsoleto debido al avance de la Inteligencia Artificial. El empresario destacó que hoy es fundamental dominar el pensamiento lógico y las bases matemáticas.

Un cambio de paradigma en el sector IT Durante su participación en el podcast de Bain & Company, el referente de Mercado Libre explicó que la compañía atraviesa un hito histórico: por primera vez no aumentará su planta de 20.000 programadores. Según su visión, la Inteligencia Artificial permitirá realizar las mismas tareas con menos personal, estimando que en cinco años podrían operar con solo 10.000 especialistas altamente calificados sin necesidad de despidos masivos, sino por decantación de contrataciones.

El impacto de la Inteligencia Artificial y la formación La importancia de la lógica y la matemática por sobre el código

"Hace diez años, le habría dicho a cualquiera: 'Tienes que aprender a programar'. Hoy digo: 'Tienes que saber matemáticas'", sentenció el ejecutivo. Galperin advirtió que las herramientas actuales podrían quedar fuera de mercado rápidamente, por lo que el enfoque educativo debe virar hacia la resolución de problemas y la capacidad de innovar constantemente para evitar que las aplicaciones se vuelvan obsoletas frente a la competencia.