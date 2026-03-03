Ante la suba de precio de la carne, una nutricionista sanjuanina comparte tres menús con todo el sabor para sustituirla

El precio de la carne sigue en alza en todas las carnicerías de la provincia. Con cortes que superan ampliamente lo que una familia sanjuanina puede pagar a diario, el desafío es encontrar alternativas que no pongan en jaque la salud. Ante este contexto, la licenciada sanjuanina en Nutrición Ana Paola Fernández compartió tres menús para incorporar a la dieta semana, con la posibilidad de combinarlos como más guste.

Es importante tener en cuenta que reducir el consumo de carne genera un doble impacto en el organismo. Por un lado, colabora a que no se desarrollen enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, el aumento de colesterol en sangre, triglicéridos altos, entre otros. Por el otro, la carne roja es una proteína de alto valor biológico, siendo fuente de B12, Hierro y Zinc, que son importantes en la nutrición, en el crecimiento y también beneficia a las mujeres en edad fértil, ya que es un hierro de fácil absorción, comparado con el de origen vegetal.

Sin embargo, poder incorporar carne vacuna en la ingesta diaria es complejo, más que nada por su alto valor en el mostrador. Es por este motivo que la profesional compartió alternativas para incorporar en las comidas diarias.

Durante el almuerzo se puede considerar una ensalada con mix de hojas verdes, como rúcula, lechuga y espinaca; más tomate, lentejas cocidas y zanahoria rallada. A gusto se puede incorporar aderezo, aceite de oliva, sal y juego de limón.

Al incorporar lenteja se logra la sensación de saciedad ideal para el momento del almuerzo.

Por su parte, para la cena la profesional propone tarta integral de zapallos y cebolla con ensalada de remolacha.

Día 2

La segunda propuesta de la licenciada Fernández considera para el almuerzo tortilla de papa, con ensalada de tomate. Opcional se le puede agregar albahaca para un toque de frescura y aroma.

Similar a lo que sucede con la lenteja, la papa es uno de los alimentos que puede generar mayor sensación de saciedad sin necesidad de contar con grandes porciones.

Para la cena, la profesional sugiere wraps con lechuga, tomate, cebolla, humos y huevo duro.

Día 3

Para finalizar las sugerencias de la licenciada, propone como almuerzo del tercer menú un wok de verduras asadas con fideos y salsa de soja.

Por su parte, para la cena sugiere omelette relleno de brócoli, con queso y ensalada de repollo.

De esta manera se logra una ingesta de varios alimentos ricos en nutrientes y saludables para el organismo, ideales como sustituto de carne. No hay que olvidar que legumbres, cereales, frutos secos y pescado son también excelentes alternativas al tener en cuenta para una correcta y saludable alimentación, sin sentir el vacío de la carne vacuna en cada preparación.