Paritaria vitivinícola en crisis: anuncian paro nacional para este viernes

La paritaria vitivinícola 2026 y la discusión salarial en bodegas y viñas entró en una etapa de máxima tensión. La paritaria vitivinícola se rompió formalmente luego de que el gremio rechazara la propuesta empresarial y anunciara un paro nacional sin asistencia para este viernes , 6 de marzo.

"Las pymes deben hacer un cambio que ya no es necesario, es obligatorio para sobrevivir"

La medida fue resuelta por la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines ( FOEVA ) tras la última audiencia celebrada este miércoles en la ciudad de Mendoza ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Según consta en el acta de la reunión, el sector empresario ofreció para el sector bodega un incremento del 1% mensual durante seis meses y, para el sector viña, un 0,5% mensual en el mismo período .

Desde el gremio fueron categóricos. Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA, afirmó que “la propuesta además de ser insuficiente ha sido miserable frente al contexto económico actual” y agregó que el ofrecimiento resulta “inadmisible” en el marco de la discusión salarial vigente.

Tras el Plenario de Secretarios Generales realizado el 26 de febrero y ratificado el 3 de marzo , la Federación se declaró en libertad de acción y resolvió la ruptura de la negociación paritaria 2026, avanzando con una medida de fuerza concreta.

Paro sin asistencia este 6 de marzo

En ese marco, FOEVA convocó a un paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo para este viernes 6 de marzo, en defensa del poder adquisitivo y en reclamo de una propuesta salarial acorde a la realidad económica.

image

Desde la conducción nacional señalaron que el escenario no los tomó por sorpresa. “Desde principio de año el sector empresario quiere instalar la idea de una crisis profunda en la actividad. Nosotros entendemos que hay dificultades, pero no aceptamos que se utilice ese argumento para condicionar la discusión paritaria y de cosecha”, sostuvo Romero.

Además, advirtieron que la instalación de escenarios alarmistas suele coincidir con el inicio de las negociaciones salariales, con el objetivo de limitar los reclamos de recomposición. “Cuando se habla livianamente de crisis, muchas veces se busca justificar la falta de voluntad para pagar salarios dignos”, agregaron desde FOEVA.

La Federación nuclea a obreros y empleados vitivinícolas de todo el país, por lo que la medida podría impactar en bodegas y viñas de provincias productoras como San Juan y Mendoza, en plena temporada de cosecha, un momento clave para la actividad regional.

El paro del 6 de marzo marcará el pulso de la negociación y abrirá un nuevo capítulo en una discusión que, por ahora, no tiene fecha de reanudación.