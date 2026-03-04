El dólar retrocedió y el BCRA sostuvo su intervención: la cotización del blue en San Juan

El dólar retrocedió y volvió a la franja de los $1.400 tras la tensión de la rueda anterior. Con un escenario internacional más estable, el dólar oficial y los financieros cedieron posiciones, mientras el Banco Central sostuvo su estrategia de intervención y acumulación de reservas.

El dólar volvió a pasar los $1.400, aunque el mercado no espera un salto brusco

Dólar oficial: Febrero cerró con la mayor baja en más de seis años

En el segmento mayorista, la cotización cayó $14,50 hasta los $1.400,50 , quedando a 15,3% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. La baja se produjo luego de una jornada previa marcada por la volatilidad internacional y la escalada del conflicto en Medio Oriente.

En el mercado minorista, el billete cerró en $1.420 para la venta en el Banco Nación , mientras que el promedio de entidades relevado por el Banco Central ( BCRA ) se ubicó en $1.427,83 .

Los dólares financieros también mostraron retrocesos. El contado con liquidación (CCL) operó en $1.463,60 , el MEP en torno a $1.423,85 y el dólar blue cedió $10 en Buenos Aires hasta los $1.415 en el mercado informal. En San Juan la venta cerró a $1.460.

Operadores señalaron que el BCRA habría intervenido con ventas de cobertura cambiaria. El volumen negociado en el dólar linked más corto (D30A6) alcanzó u$s325 millones , muy por encima de los u$s79 millones del día anterior y del promedio mensual de febrero, que fue de u$s19 millones .

La magnitud final de esa intervención podrá confirmarse con la publicación de los datos monetarios prevista para el viernes por la tarde.

Compras de reservas y presión privada

En el mercado oficial, el BCRA volvió a comprar divisas y adquirió u$s17 millones en la jornada, tras los u$s70 millones del día previo. De esta manera, acumula 39 ruedas consecutivas como demandante y suma u$s2.783 millones en lo que va de 2026.

Fuentes del mercado indicaron además posibles ventas de contratos de dólar futuro por cerca de u$s1.000 millones, junto con intervenciones en instrumentos dólar linked por unos u$s300 millones.

Más allá de la relativa estabilidad cambiaria del verano, la demanda privada continúa elevada. Según datos oficiales, en enero se registraron compras netas por u$s2.730 millones “sin fines específicos”, principalmente por parte de individuos y familias. Se trata del enero con mayor volumen de atesoramiento desde 2018.

Durante 2025, el sector privado no financiero acumuló u$s32.340 millones en compras netas de divisas, el mayor registro histórico. El dato confirma que, aun con tasas en pesos atractivas y estrategias de carry trade, los ahorristas siguen buscando cobertura en moneda estadounidense.

En paralelo, el Gobierno afrontó esta semana el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales por casi u$s1.000 millones, mientras aguarda la aprobación formal del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso de otros u$s1.000 millones tras la segunda revisión técnica.

En este escenario, la evolución de la demanda privada de dólares se consolida como una variable clave para la estabilidad cambiaria y la disponibilidad de divisas frente a los próximos compromisos de deuda.