4 de marzo de 2026 - 17:58

Genneia y BID sellaron un acuerdo por 320 millones de dólares con foco en la energía solar de San Juan

El nuevo financiamiento de Genneia impulsa el desarrollo del Parque Solar San Juan Sur y refuerza el rol energético de la provincia.

Genneia impulsa una inversión de 320 millones de dólares.

Foto:

Genneia y BID Invest cerraron un financiamiento inicial de 185 millones de dólares correspondiente a un acuerdo 320 millones de dólares que abarca distintos proyectos renovables en el país. El monto es global y compartido entre todas las obras contempladas, incluyendo desarrollos clave en San Juan.

La provincia aparece como uno de los ejes centrales del plan, con inversiones solares que apuntalan su perfil energético y productivo.

Entre ellos se encuentra el Parque Solar San Juan Sur (129 MW), actualmente en construcción en la provincia. También forman parte del paquete el Parque Solar San Rafael en Mendoza y los desarrollos Lincoln y Junín en Buenos Aires.

El acuerdo incorpora además un sistema de almacenamiento con baterías (BESS) de 40 MW en Maschwitz y asistencia técnica para estudios de transmisión eléctrica asociados a minerales críticos como litio y cobre, infraestructura clave para el desarrollo minero del norte argentino.

El CEO de Genneia, Bernardo Andrews, sostuvo: “Este acuerdo con BID Invest reafirma la confianza del mercado internacional en nuestra capacidad de ejecución y en el potencial renovable de Argentina”. Y remarcó: “Estamos no solo generando energía limpia y eficiente, sino construyendo la infraestructura necesaria para que sectores estratégicos como la minería puedan crecer de manera sustentable”.

San Juan fortalece su liderazgo solar en el país

Genneia concentra el 23% del total de la potencia renovable instalada en la Argentina y el 26% de la capacidad solar. En ese contexto, San Juan continúa posicionándose como uno de los polos solares más relevantes del país.

La construcción del Parque Solar San Juan Sur ampliará la capacidad instalada provincial y reforzará su protagonismo dentro del mapa energético nacional, en el marco de un acuerdo 320 millones de dólares que financia de manera integral todas las obras contempladas.

