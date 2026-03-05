5 de marzo de 2026 - 09:41

Aniversario del Hospital Privado del Colegio Médico de San Juan

El Hospital Privado del Colegio Médico de San Juan se fundó hace más de 50 años como una entidad de salud gestionada por médicos para brindar atención médica especializada, alta complejidad, diagnóstico por imágenes y contención humana a los pacientes, funcionando en calle Rivadavia 542 Este, Capital.

Nació de la necesidad del Colegio Médico de San Juan de ofrecer una institución propia que garantizara una atención de calidad, con una gran variedad de especialidades médicas, guardia medica las 24 hs, cirugía, diagnóstico por imágenes, tomografia, laboratorio, servicios de internación, terapia Intensiva, unidad coronaria

A lo largo del tiempo, ha incorporado tecnología de punta, como el Servicio de Hemodinamia para enfermedades cardiovasculares y neurointervencionismo ,sumando modernas unidades de terapia intensiva, sumado a consultorios externos y ART, proximamente a inaugurar servicio de diálisis.

Nuestra visión es ser un hospital espcializado que brinde servicios con calidad seguridad y trato digno.

El hospital privado se ha consolidado como un referente de la salud privada en la provincia, enfocado en la excelencia médica y la atención integral.

Nuestra Visión es Ser un hospital especializado de referencia, reconocido por brindar servicios de excelencia con calidad, seguridad y calidez humana, garantizando un trato digno y personalizado a nuestros pacientes y familias."

Nuestros valores;

  • Compromiso: con la vida y la salud de nuestros pacientes
  • Excelencia: en la atención y los servicios
  • Respeto: por la dignidad y derechos de todos
  • Calidez: en el trato y la atención
  • Innovación: para mejorar continuamente

Trabajo en equipo: para un cuidado integral

Hoy después de 50 años es un orgullo seguir cumpliendo los sueños de los socios fundadores , creando un espacio para que cada médico, profesional tenga su lugar de trabajo. Agradecemos a todos los que colaboran con tan ardua y feliz tarea, a nuestros socios, profesionales, personal y proveedores, a todos los prestadores quien confian en la atención a sus afiliados y a toda la comunidad sanjuanina por confiar y elegirnos.

