Golpe a la caza furtiva en Iglesia: Ambiente secuestró suris cordilleranos y labró un acta de infracción

Este nuevo caso de caza furtiva detectado por Ambiente sucedió en la localidad de Angualasto, departamento Iglesia.

Durante una recorrida de rutina personal de la Dirección de Conservación, de la Secretaría de Ambiente, intervino en un nuevo caso de caza furtiva. En Iglesia, interceptó una camioneta con seis perros galgos y dos ejemplares de suri cordillerano muertos. Esta intervención contribuye con la desarticulación de redes de tráfico ilegal de fauna en la que trabaja Ambiente.

En el marco de las tareas habituales de fiscalización y control, agentes de Fauna Zona Norte de la Secretaría de Ambiente, realizaron un procedimiento en el distrito Angualasto, departamento Iglesia, donde detectaron una infracción a la normativa vigente en materia de conservación de fauna silvestre.

caza2 Durante el operativo contra la caza furtiva se rescataron dos suris cordillernos muertos. El procedimiento ante la caza furtiva Durante una ronda de rutina, el personal observó una camioneta Toyota color blanco, con tres personas mayores de edad que se encontraban en actitud sospechosa. Ante esta situación, se procedió a interceptar el vehículo y a la correspondiente entrevista e inspección ocular.

caza1 Personal de Ambiente también detectó la presencia de seis perros de raza galgo, usados habitualmente para la caza. En el interior de la movilidad se constató la presencia de seis perros de raza galgo, utilizados habitualmente para la caza, y posteriormente se hallaron dos ejemplares de suri cordillerano, especie protegida que habita ambientes altoandinos y de estepa en el oeste argentino.

Frente a esta situación, se procedió al labrado del acta de infracción correspondiente, quedando todo a disposición del Juzgado de Paz de Iglesia. La jueza interviniente ordenó la destrucción inmediata de los ejemplares cazados, conforme a lo establecido por la normativa vigente.