Día Internacional de la Mujer: en al menos nueve departamentos ya definieron las actividades para celebrarlo

El próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en al menos nueve departamentos, ya definieron las actividades para agasajar a las mujeres. Habrá desde jornada de trekking hasta degustaciones de te. La mayoría de las actividades son gratuitas. En algunas comunas ya organizaron distintos eventos para compartir durante todo este mes.

En Pocito. En esta comuna habrá diferentes actividades para celebrar el Día Internacional del la Mujer. Mañana se realizará un taller sobre derechos, emociones y autocuidado, en el Multiespacio de Juventudes, desde las 9,30. El sábado 7, a las 20,30, en la Plaza La Libertad, habrá show de danza y actuación de Aldo Zaragoza, La Jodda, y show humorística de Patricia Sabastano.

Mientras que el domingo 8 se realizará ‘Mujeres en la cima’, una experiencia de trekking en el cerro El Carmelo para disfrutar de la naturaleza, compartir buenos momentos y cuidar el bienestar. La cita es para el próximo domingo 8 de marzo a las 7. La concentración será en el Portal Quinto Cuartel, en calles 11 y Chacabuco.

En Chimbas. En esta comuna celebrarán mañana el Día de la Mujer con una Feria de Artesanos y Emprendedores. Será en la plaza departamental a partir de las 17,30. Incluirá espectáculos artísticos con la actuación de Mia, Milena, Leo Jorquera y Tayle. También habrá sorteos.

En Calingasta. Este departamento propone un espacio de encuentro, integración y actividad física para mujeres de todas las edades y al público en general, como parte de los festejos. Las propuestas incluyen una bicicleteada recreativa, espacio de encuentro y mateada comunitaria, clase abietra de zumba, música y diversión. Estas actividades arrancará mañana y se extenderán hasta el próximo domingo 8 de marzo en diferentes lugares, pero en el mismo horario de las 18,30. Este viernes 6 de marzo serán en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento, en Tamberías; el sábado 7 serán en la Plaza Patricias Sanjuaninas, en Villa Calingasta. Mientras que el domingo 8, el escenario será en la Plaza General San Martín, en Barreal.

En Sarmiento. Este sábado 7 de marzo celebra el Mes de la Mujer con una experiencia única en la naturaleza para conectar, compartir y disfrutar de los paisajes increibles de Perdernal. Se trata de una jornada de trekkin guiada en el Cerro de la Cruz que incluirá hasta regalos para las mujeres que participen. La concentración será a las 9,30, en la Plaza Agreste. El costo por persona es de $16.000 con un descuento del 10% para grupos de 3 o más mujeres. La tarifa incluye trekking guiado, colación, seguro, presente especial para cada mujer inscripta y sorteo de 1 día de estadía en la Posada Virgen del Valle, en Pedernal. Para participar hay que inscribirse, ya que es una actividad con cupo limitado.

En 9 de Julio. El próximo domingo 8 de marzo, se realizará la Fiesta del Carnaval de la Vendimia y la Familia combinando varios festejos. Las actividades se concentrarán en la Plaza Independencia, arrancando a las 16, con la Feria de la Integración (feria de Comunidad Boliviana) en la que participarán más de 100 emprendedores y artesanos. Continuarán a las 19 con la conmemoración especial del Día Internacional de la Mujer. Y, desde las 20, habrá una exhibición estática de comparsas, sorteos, sorpresas y shows en vivo.

En Albardón. Se celebrará el mes de la mujer con diferentes actividades, entre las que se destacan las ferias de artesanos y los espectáculos artísticos que se realizarán todos los domingos de marzo, desde las 20, en el Parque Latinoamericano. A esto se suma el Concurso Provincial del Plato Dulce 2026. Los interesados en participar tienen tiempo de inscribirse hasta el 18 de marzo, de lunes a viernes, de 9 a 12, en la Secretaría de Desarrollo Social. También al 2646018991.

En 25 de Mayo. Habrá un gran bingo para homenajear a las mujeres. El mismo se realizará el sábado 7 de marzo, desde las 18, en la Plaza Santa Rosa. Incluirá espectáculos artísticos y la actuación d Ana y Mario, Los Pimpinelas Sanjuaninos. Llevar mate y reposera.

En Rawson. Bajo el lema ‘Mujeres que construyen en comunidad’ se realizarán diferentes actividades el próximo 7 de marzo, desde las 18,30, en la Plaza de Villa Krause. Habrá stands informativos, clases de zumba, espectáculos artísticos y distinción a mujeres destacadas del departamento.

En Santa Lucia. Los festejos se realizarán el 19 de marzo, desde las 15, en el Camping Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía. Las presentes podrán disfrutar de una merienda y de espectáculos artísticos. Habrá una movilidad para el traslado gratuito desde la Unión Vecinal Barrio Itatí.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha oficializada por la ONU en 1977 para resaltar la lucha por la igualdad de derechos, justicia, paz y desarrollo, originada por movimientos obreros y la trágica muerte de trabajadoras textiles en Nueva York en 1908.

Su origen se remonta a principios del siglo XX, destacando el incendio en la fábrica Cotton en Nueva York (1908) donde murieron 129 trabajadoras que reclamaban por sus derechos.