Sarmiento se prepara para disfrutar de  la Fiesta Provincial de la Vendimia

Este evento, uno de los más importantes del departamento, se realizará en el Predio Ferial Punta del Médano, en el departamento Sarmiento.

La Fiesta Provincial de la Vendimia 2026 contará con la actuación de artistas locales y provinciales como en la Fiesta del Melón que se realizó el mes pasado en Sarmiento.

Este próximo fin de semana, Sarmiento se vestirá de tradición, cultura y arte. Será escenario de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia 2026. Este evento se realizará en el próximo sábado, en el Predio Ferial Punta del Médano. Incluirá la tradicional bendición de los frutos.

Este sábado 7 de marzo, desde las 22, tendrá lugar una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia Sarmiento 2026. La noche comenzará con la tradicional bendición de los frutos, un momento simbólico que honra el esfuerzo de los productores y da inicio a esta gran celebración vendimial.

melon2 La Fiesta Provincial de la Vendimia contará con la actuación de artistas locales y academias como la Fiesta del Melón que también se realizó en Sarmeinto. Esta fiesta, organizada por la Comisión Organizadora y la Dirección de Cultura y Turismo de Sarmiento, es una propuesta pensada para disfrutar en familia, con música en vivo, espectáculo, tradición y toda la energía de la identidad cuyana.

Actividades en la fiesta en Sarmiento El escenario mayor brillará con la actuación de grandes artistas: Hermanos Domínguez. Nuevo Encuentro, Vivencias de Cuyo y Banda La Joda, entre otros músicos y academias de danza.