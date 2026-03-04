Avanza el turismo termal en Sarmiento: inaugurarán una nueva pileta de agua 'sanadoras'

La localidad de Cienaguita , en el departamento Sarmiento, será testigo de la puesta en marcha de una obra que combina fe, naturaleza y un avance en el desarrollo del turismo termal. Se trata de una nueva pileta de aguas ‘sanadoras’ que será inaugurada el próximo 3 de marzo. Esta es otra de las propuestas pensadas para alentar el turismo en el departamento .

Esta pileta se construyó en el entorno del manantial de la Virgen de Lourdes, lugar que cada vez cuenta con mayor cantidad de visitantes que llegan a sumergirse en estas aguas para calmar sus dolores. Y contó con la colaboración de toda la comunidad para concretarse y ofrecer mejores servicios dentro del camping de la Cieneguita donde ya existe una pileta, pero de menores dimensiones.

Este proyecto nació y se concretó gracias a la fe y aporte de toda la comunidad de Cieneguita . La obra fue propuesta y financiada por la familia Naumchik, en agradecimiento a la Virgen de Lourdes. Contó con la colaboración del municipio de Sarmiento que aportó hierro, hormigón elaborado y maquinaria para construir la base de la pileta. También se contó con la donación de cemento y demás materiales y labores aportados por vecinos (Mario del Castillo), el Apostolado de la Virgen de Lourdes y de la Virgen de la Candelaria, la Unión Vecinal Cienaguita, la Agrupación Gaucha, el Club Sportivo y Cultural, representantes de los Pueblos Originarios y el grupo de Adulto Mayor de Cienaguita.

La nueva pileta de agua 'sanadoras' se construyó respetando el entorno natural de la Cieneguita.

El proyecto de la nueva pileta en el camping de Cineguita fue concebido respetando la armonía natural del lugar. La pileta presenta una silueta irregular de aproximadamente 20 metros de largo por 10 metros de ancho , con una profundidad que varía entre 50 y 70 centímetros , permitiendo un uso seguro, accesible y familiar.

El trabajo más dificultoso fue la construcción de la base de la pileta que se realizó con hormigón armado.

En su interior, se dispusieron piedras talladas que forman bancos naturales, diseñados especialmente para brindar comodidad a adultos mayores, niños menores de 10 años y personas con motricidad reducida, garantizando inclusión y seguridad.

Características de la nueva obra en Sarmiento

La perforación se llevó adelante con maquinaria especializada (retroexcavadora, máquina cargadora y camiones), lo que permitió avanzar con firmeza en la base estructural de la obra. Además, se trabajó con mineral de la zona como caliza, calcita y marmolina, materiales fundamentales para dar forma y solidez a la estructura.

Una vez realizada la excavación, se colocaron piedras de grandes dimensiones mediante el uso de máquinas. Sus caras, en tonalidades que van desde el blanco y gris hasta el beige y marrón, otorgan un toque rústico y único que distingue a esta pileta artesanal e integra la construcción al paisaje natural.

Los cordones laterales fueron realizados en piedra bola, reforzando el carácter natural del espacio. Además, el proyecto incluyó la refacción de parrilleros, bancos y mesas de hormigón, junto con trabajos de pintura general, mejorando integralmente el sector para el disfrute de familias y visitantes.

pileta3 La nueva pileta del camping de Cieneguita ya está llena y lista para inaugurar.

Baños termales en Sarmiento

En Cienaguita hay lugares con vertientes y cascadas con aguas naturales que históricamente se han conocido como ‘baños medicinales’. Cerca del pueblo existe una gruta con surgente de agua caliente o termal en la falda del cerro, con aroma azufrado y ambiente natural. En torno a esta vertiente se colocó una imagen de la Virgen de Lourdes, lo que dio origen a un sitio de visita religiosa y recreación.

Las aguas de este surgente, con una temperatura de entre 20 y 30 grados, formaron una especie de pileta natural donde la gente del pueblo y algunos visitantes se bañaban para relajarse y calmar dolores.

Con el tiempo, este lugar fue ganando popularidad y mayor cantidad de visitas, por lo que

la comunidad construyó una pileta para que pudieran disfrutar del baño con más comodidad. Luego, alrededor de la misma se construyó un camping con parrilleros y una proveeduría para abastecer a los visitantes.

A partir del próximo martes 3 de marzo contará con una nueva pileta.