¿De Tribunales al escenario? María Filomena Noriega se hizo viral después de cantar en un evento privado

En San Juan las noticias suelen nacer entre expedientes, audiencias y resoluciones judiciales. Pero esta vez el murmullo no salió de T ribunales sino de un evento familiar . Filomena Noriega, reconocida abogada del foro local, se volvió viral tras animarse a cantar en una fiesta familiar y dejar, al menos por una noche, el Derecho en pausa.

La escena, que no quedó registrada en video pero sí en una foto que empezó a circular en redes, muestra a “La Noriega” impecable: vestido amarillo, tajo pronunciado y tacos altos, lista no para una audiencia clave como acostumbra, sino para el micrófono. Y lo tomó sin titubeos, tal cual hace cuando presenta a sus defendidos ante la Justicia.

Todo ocurrió en medio de una celebración privada, cuando decidió sumarse al dúo sanjuanino Los Pimpinelas. La abogada sorprendió con una interpretación que, según los testigos, estuvo lejos del papelón. “No desentonó”, deslizaron algunos, mientras otros se animaron a hablar de “talento oculto”.

La postal tuvo algo de giro inesperado teniendo en cuenta su profesión pero ahora también mostrando seguridad escénica y actitud artística. Nada de nervios visibles, nada de titubeos. El comentario empezó como anécdota simpática, pero en cuestión de horas mutó en fenómeno viral por la foto publicada en redes. Y más de uno se preguntó: ¿"La Noriega" pasa de los Tribunales a los escenarios?

Por ahora fue solo una noche especial entre familiares y amigos. Sin agenda artística confirmada ni contrato discográfico a la vista. Pero ya se sabe que las historias más grandes suelen comenzar con un micrófono prestado, un aplauso inesperado… y una foto que corre más rápido que cualquier expediente.

¿Quién es la abogada sanjuanina María Filomena Noriega?

María Filomena Noriega, también conocida como "La Noriega", es una reconocida abogada penalista de San Juan que trabajó en varios casos mediáticos y también estuvo en el ojo de la polémica por haber denunciado a su expareja, un suboficial de la policía, por violencia de género. Sin dudas el momento que la hizo saltar a la fama fue la publicidad que la puso en el tapete nacional.

Es divertido y extraño video que se realizó como publicidad de la abogada sanjuanina, se viralizó porque eligió unas curiosas escenas por lo desopilante que resultó la grabación y su parecido con el programa de Netflix Better Call Saul.

El video fue publicado en Twitter por el periodista Esteban Rafele, quien acompañó las imágenes con un mensaje: "Rápido, dejá lo que estás haciendo y mirá la publicidad de tu futura abogada". Rápidamente la publicación superó los 10.000 Me Gusta y se llenó de mensajes que hacían alusión a lo singular que era la publicidad. Tanto, que hasta medios nacionales se hicieron eco de la publicación.