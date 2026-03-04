4 de marzo de 2026 - 13:07

Rawson abrió las inscripciones para los Talleres de Oficios gratuitos: conocé las propuestas

La Municipalidad de Rawson lanzó la capacitación en 10 especialidades que oofrecen rápida salida laboral.

Ya abrieron las inscripciones para capacitarse gratis en los talleres de oficio que ofrece Rawson.

Por Fabiana Juarez

La Municipalidad de Rawson, a través de su Red Municipal de Oficios, junto a la Fundación Educar y la Asociación Civil Medanito, anunció el inicio de las inscripciones para el ciclo 2026 de sus talleres de capacitación gratuitos. La iniciativa busca brindar herramientas y certificación oficial para que los vecinos puedan insertarse con éxito en el mundo laboral.

Los interesados en capacitarse en las 10 especialidades que incluyen los talleres deberán inscribirse. Para realizar este trámite tendrán que asistir este viernes 6 de marzo al Complejo La Superiora, en el horario de 9 a 13. También, presentar DNI y fotocopia del mismo.

Los talleres de capacitaci&oacute;n en Rawson son gratuitos y deestinados a hombres y mujeres.

Las inscripciones se realizarán en el hall de ingreso (sector Buffet), ubicado en calle Doctor Ortega (Exsuperiora) entre Conector Sur y Paula Albarracín de Sarmiento.

Debido a que los cupos son limitados, se recomienda asistir con puntualidad al lugar de inscripción. Con estas acciones, el Gobierno de Rawson reafirma su compromiso de sumar herramientas para el futuro de cada familia del departamento.

Oferta de talleres en Rawson

Este año, la oferta educativa incluye capacitaciones en áreas de servicios, cuidados y técnica, destacándose una propuesta exclusiva para mujeres en electricidad. Los talleres disponibles son:

-Estética y Bienestar: manicura, peluquería y barbería.

-Gastronomía: panadería, pastelería y conservas, y mozo para eventos.

-Educación y Salud: docente de apoyo a la inclusión (DAI), ayudante terapéutico, asistente materno infantil y celador.

-Técnicos y Producción: electricidad domiciliaria (cupo exclusivo femenino) y manejo de máquinas textiles.

Un programa con impacto real en Rawson

Desde su puesta en marcha, en 2024, la Red Municipal de Oficios ha demostrado ser un motor de crecimiento para la comunidad. En estos últimos dos años, 1.500 personas ya han pasado por las aulas municipales, transformando sus conocimientos en emprendimientos propios o empleos registrados que fortalecen la economía local.

