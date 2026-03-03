3 de marzo de 2026 - 16:13

Robaron una puerta en Rawson y fueron condenados a 2 meses de prisión efectiva

Los sujetos cometieron un robo en Rawson recibieron condena en juicio abreviado por hurto en grado de tentativa. Ambos fueron declarados reincidentes.

Los dos sujetos que cometieron el robo en Rawson fueron condenados y pasarán dos meses en el Penal de Chimbas.

Por Redacción Diario de Cuyo

Un insólito intento de robo ocurrido en la madrugada del 1 de marzo en Rawson terminó con condena efectiva para dos hombres que habían sustraído una puerta del ingreso a un complejo de departamentos. La causa, caratulada como hurto en grado de tentativa, tuvo como imputados a Enzo Gabriel Castro y Mauricio David Páez, quienes fueron condenados en juicio abreviado.

Ambos pasarán 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, el tribunal declaró la reincidencia de ambos y dispuso la prisión preventiva.

El robo en Rawson

El hecho ocurrió alrededor de las 00:35 del 1 de marzo de 2026, cuando Castro -quien vestía remera amarilla con rayas verdes y bermuda de jean— junto a un menor de edad y Páez —con remera negra y bermuda gris oscuro- ingresaron al jardín delantero de una vivienda ubicada en calle Benavídez 255, en Villa Congreso, Rawson.

Sin ejercer violencia, sustrajeron la puerta de chapa blanca, de aproximadamente 2 metros de alto por 0,90 de ancho, que servía de ingreso a un pasillo con departamentos en la parte posterior del inmueble. Tras retirarla de su lugar, comenzaron a trasladarla a pie hacia el oeste.

Uno de los inquilinos fue alertado por los ruidos y al salir advirtió que la puerta ya no estaba. De inmediato se dirigió a la Comisaría 24 para radicar la denuncia.

Mientras tanto, los tres sujetos caminaban por calle Jáchal (Conector Sur), en dirección norte-sur, cargando la puerta. La escena llamó la atención de una persona que dio aviso al 911 y aportó una descripción precisa de uno de los sospechosos. Minutos después, un móvil policial que patrullaba la zona los identificó trasladando el elemento sustraído.

Al advertir la presencia policial, los hombres arrojaron la puerta a un baldío ubicado sobre Conector Sur, unos 30 metros al sur de calle Alem, y emprendieron la fuga hacia otro terreno descampado. Sin embargo, fueron interceptados y aprehendidos por los efectivos.

El procedimiento debió trasladarse a sede de Comisaría 24 debido a que familiares de Castro se hicieron presentes en el lugar con actitud hostil hacia el personal policial. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Dra. Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Dra. Lucía Escudero, quienes avanzaron con el proceso que culminó en la condena efectiva para ambos imputados.

