San Juan estará presente en el Foro de Inversiones & Negocios que arranca mañana en la provincia de Mendoza

En el marco de la Fiesta de la Vendimia, en la provincia de Mendoza realizará una nueva edición del Foro de Inversiones & Negocios que contará con la presencia de funcionarios y empresarios de San Juan . El evento se desarrollará el 5 y 6 de marzo , bajo la organización del Ministerio de Producción de esa provincia.

Pese a que varios funcionarios sanjuaninos, incluido el Gobernador, están la principal convención mundial de exploración y minería en Canadá (PDAC), San Juan estará presente en el Foro de Inversiones & Negocios en Mendoza. Evento que también contará con la participación del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo,

Desde San Juan confirmaron su participación algunos funcionarios del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Se trata de Alejandro Martín, al frente de la Secretaría de Industria y Comercio, y de Alfredo Aciar, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

En esta edición del Foro también estará presente la Unión Industrial de San Juan. Así lo confirmó su presidente, Leonardo De la Vega, quien dijo que formará parte de la comitiva de la Unión Industrial Argentina, invitada a participar en una serie de reuniones.

A ellos se sumarán algunos referentes de diferentes empresas locales como es el caso del Banco San Juan que también enviará a sus representantes para participar de este foro.

Detalles del foro en la provincia de Mendoza

Entre el 5 y 6 de marzo se realizará en Mendoza la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, organizado por el Gobierno de esa provincia, a través del Ministerio de Producción y el Consejo Empresario Mendocino (CEM).

Este encuentro empresario busca posicionar a la provincia mendocina como una posibilidad para invertir y, por este motivo, atrae a referentes de los negocios provinciales, nacionales e internacionales, con una agenda diversa y de alto nivel. Es por esto que, durante este próximo jueves y viernes, en el hotel Hilton Mendoza, se trabajará para potenciar el desarrollo económico provincial en todas las áreas económicas.

En este marco y por segundo año consecutivo estará presente el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien disertará frente a los presentes. La presencia de uno de los principales funcionarios nacionales es una muestra de la relevancia del Foro de Inversiones.

Áreas estratégicas del Foro en Mendoza

El evento pondrá especial énfasis en sectores estratégicos para el desarrollo actual de la Argentina y de la provincia. La minería se posiciona como uno de los grandes protagonistas en donde Mendoza inicia un camino prometedor.

En este marco, habrá paneles específicos entre los que se destacan ‘De la geología al capital’, donde expertos analizarán por qué la minería representa hoy una oportunidad concreta de inversión.

En materia energética se destacarán espacios de debate sobre el potencial de crecimiento, incluido el panel sobre el sector nuclear como oportunidad para la provincia. También habrá disertación acerca de instrumentos financieros innovadores para el desarrollo energético, reflejando el papel clave de la energía en la matriz productiva.

El componente financiero también tendrá un lugar central con conferencias orientadas a las perspectivas macroeconómicas, estrategias de inversión y desafíos de largo plazo. En esta línea se abordarán variables críticas como tasas de interés, tipo de cambio y construcción de carteras en un contexto de transformación económica.