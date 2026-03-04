Caso Branka Motors: dos meses al Penal y embargo millonario para los dueños de la firma

Este miércoles finalmente hubo avances en Tribunales por el Caso Branka Motors. La Justicia dictaminó dos meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial para los tres propietarios de la firma, además la jueza Carolina Parra determinó inhibición de bienes y embargo millonario y dictó un plazo de 12 meses de investigación.

L os hermanos, Jonathan David Marcó y Alexis Javier Marcó y su socio Facundo Agustín Benega Suvire , deberán pasar dos meses en el Penal de Chimbas para no entorpecer la investigación . Así lo determinó la jueza, que entendió que era la medida cautelar conveniente para el momento en el que se encuentra la investigación, que ya tiene 348 denuncias y un cálculo de perjuicio económico de 510 millones de pesos.

Parra dictaminó que dejar a los sospechosos, de defraudación por engaño, en libertad o con prisión domiciliaria representaba un gran riesgo para el éxito de la investigación ya que podían haber más denuncias, la fiscalía espera el análisis de informes bancarios y además todavía resta sacar y estudiar los datos de los celulares y computadoras secuestradas a los acusados.

En resumen, los hermanos Marcó y Benega podrían amedrentar a cualquier denunciante, mover el dinero de las cuentas bancarias o borrar evidencia.

El fiscal del caso, Guillermo Heredia , en representación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, había solicitado una prisión preventiva de seis meses para los acusados y una investigación penal preparatoria de 12 meses. En su exposición ante la jueza Parra, sobre la teoría fiscal del caso, utilizó términos muy duros contra los acusados . Dijo que eran personas sin experiencia laboral que habían montado un esquema similar al Ponzi (solo que acá la promesa era la entrega de una moto) donde se compraba los rodados no con las ganancias reales de la empresa, sino con la plata que entraba de nuevos clientes.

La compra se podía hacer de contado o en cuotas, con promesa de entrega del vehículo en el pago de la segunda cuota, pero en varios de los casos esto no ocurría y devolvían la plata a los 90 días, aunque se quedaban con un 40% del cobro justificado gastos administrativos.

La empresa solo era una fachada para dar seguridad y seriedad ante sus víctimas. Y "la carnada" que utilizaban era ofrecer motos con los más bajos precios del mercado, inclusive, más baratos que los de sus propios proveedores de los rodados. Esto impulsado con una fuerte publicidad en redes sociales.

Embed #SanJuan

Caso Branka Motors: dos meses al Penal y embargo millonario para los dueños de la firma, mientras avanza la investigación pic.twitter.com/sjf2zW8aDA — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) March 4, 2026

Por su parte el abogado de la defensa, José Tejada, había solicitado una investigación de ocho meses, argumentado que la mayoría de las pruebas ya está en mano de la unidad fiscal y que solo faltaba recibir y analizar algunos informes, como así también había solicitado la excarcelación de los hermanos Marcó y del socio Benega, o como una medida menos gravosa, la prisión domiciliaria. Pero el defensor no obtuvo a favor ninguno de los dos pedidos.

Lo cierto es que el plazo de investigación será de un año, mientras que los tres propietarios pasarán dos meses tras las rejas y sufrirán el embargo millonario de bienes, tanto en sus cuentas bancarias como así también automóviles y motocicletas.

La estrategia defensiva de los imputados

A la hora de declarar los tres acusados hablaron con un mismo discurso. La empresa, que solo llevaba siete meses, había tenido una labor impecable con la entrega de 250 motos y la devolución o reintegro en 150 casos. Tanto los hermanos Marcó como Benega aseguraron que la causa contra ellos se originó y creció cuando la prensa publicó el robo de una moto ocurrido en su local, pero con una "información tergiversada". Para ellos, ahí empezó "un odio" que se suscitó en redes y lo que los obligó a cerrar su local cuando decenas de clientes cayeron un lunes a reclamar la entrega del rodado.

Los propietarios de la firma tuvieron que salir custodiados por la Policía de San Juan, inclusive Jonathan Marcó terminó en el hospital. Los imputados van a mantener su postura de que el local estaba en regla y que los precios eran los más bajos porque se querían armar una cartera de clientes. Dando por hecho que no había nada ilegal