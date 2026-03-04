Quién es el "Nene", el colombiano que impulsó la interna en Los Monos: fue deportado y regresó al país

Con 48 horas de diferencia, el colombiano Víctor Sleyner Acevedo Figueroa (32), que había sido expulsado del país en agosto de 2023 tras una condena a cuatro años de prisión por venta de droga y portación de armas, protagoniza dos audiencias judiciales de peso en la ciudad.

La primera audiencia ocurrió este lunes, cuando dos fiscales federales le atribuyeron comercialización de estupefacientes en parte de la zona suroeste de la ciudad en la que históricamente operó la banda Los Monos , la organización narcocriminal que monopolizó, por décadas, la violencia en Rosario.

La segunda será este miércoles por la tarde, cuando la fiscal provincial Paula Barros lo ubique como presunto instigador de tres atentados “al voleo” –dos de ellos a supermercados– en los que se dejaron notas mafiosas para dos reclusos de la cárcel de Piñero.

Acevedo Figueroa, que ingresó de manera clandestina al país tras su expulsión, es conocido en legajos judiciales como “Nene”. El sábado pasado fue encontrado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en un departamento céntrico, situado a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera.

Al ver el ingreso de los agentes federales, el colombiano arrojó tres celulares hacia una obra lindera. Tuvo mala fortuna, ya que los teléfonos quedaron incrustados en el barro –producto de una lluvia que tuvo lugar ese día en horas de la madrugada– con sus respectivas fundas y no se rompieron.

Los fiscales Matías Mené y Matías Scilabra de la Procunar, quienes lo acusaron el lunes ante el juez Carlos Vera Barros por el hallazgo de cocaína, marihuana, éxtasis y ketamina en uno de los domicilios relacionados con él, dieron con él a partir del seguimiento a un celular que utilizaban internos del pabellón 5 de la cárcel de Piñero.

Entre ellos, un recluso con estrecha relación con Los Monos que opera en el barrio Vía Honda, en el distrito suroeste.

Una línea telefónica en Los Monos

La línea telefónica de ese sector de la cárcel la usaron varios presos. Llamó la atención que, a veces, distintos reclusos dialogaban por Whatsapp con una misma interlocutora por la provisión de droga. Por ese motivo, la mujer fue allanada y se incautó su celular. De allí se extrajeron distintas conversaciones que resultaron de suma importancia.

La sospechosa hablaba con frecuencia con su novio y con otros compañeros de celda. Dentro de los chats se hallaron mensajes de abril y mayo de 2024 que intercambió con el colombiano Reinaldo López Morales, alias “Ronal”, quien estuvo en ese penal provincial hasta que fue deportado el 4 de agosto de 2023 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas tras purgar una sentencia por venta de droga.

En el teléfono de esa mujer también se localizaron mensajes de texto de Whatsapp con Acevedo Figueroa, quien casualmente había sido delegado del pabellón 5 de Piñero hasta que fue expulsado de Argentina en agosto de 2023, al igual que López Morales.

image Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, "El Nene" operaba para Los Monos. Está acusado de balear “al voleo” dos supermercados

A “Nene” ya le habían encontrado celulares en su paso por el penal. El 8 de noviembre de 2022 se le secuestró un teléfono en el que se extrajeron fotos de dos pistolas, una ametralladora, mucho dinero en efectivo, envoltorios de cocaína y una gran cantidad de cartuchos.

Entre su deportación y su reingreso clandestino se cree que no pasó un año. Por las tareas investigativas de la PSA se pudo determinar que el colombiano únicamente salía de su departamento en horario nocturno, con rostro cubierto, y se desplazaba en dos Cruze. Se presume que esos vehículos eran usados para hacer delivery o transporte de droga hacia Vía Honda.

El crecimiento patrimonial del colombiano se vio reflejado en su pareja, quien el año pasado compró una casa en Rosario, se sospecha, gracias al dinero obtenido por el narcomenudeo de “Nene”.

Entre los datos que investiga la Procunar y el Ministerio Público de la Acusación también está la pista de que el delincuente puede tener vinculación con un ataque a tiros realizado a mediados de febrero en el barrio Toba en el que resultó lesionado un nene de once años por un disparo en una pierna.

Por haber compartido celda con integrantes de Los Monos se supone que Acevedo Figueroa tiene conexión con esa estructura. Sin embargo, no está claro cuál es su línea de abastecimiento actualmente y si en realidad paga un “permiso” para comercializar estupefacientes en un territorio históricamente explotado por esa organización.

Lo que sí asoma con certeza es que el colombiano impulsó una interna dentro de la banda narco.

De acuerdo a la investigación provincial encabezada por la fiscal Barros, es quien instigó tres ataques a tiros que ocurrieron entre el 22 y el 24 de febrero pasado, donde se dejaron notas con mensajes mafiosos para dos presos de Piñero, entre ellos, para Claudio Nahuel Canavo, condenado en 2018 por atentados contra edificios judiciales y domicilios de jueces, ordenados por el jefe de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Barros, según la evidencia recolectada, sindicará a “Nene” por haber mandado a balear una sucursal de una conocida cadena de supermercados situada en Chacabuco y Ocampo, en el barrio República de la Sexta, en la zona sur, hecho por el que resultó herido en la espalda un docente, cuando ingresaba a hacer las compras.

Dos gatilleros en moto abrieron fuego y arrojaron un papel con mensajes para los reclusos Federico García y Canavo, ambos en el pabellón 3 de Piñero.

Los otros dos atentados ocurrieron el 24 de febrero en horas de la noche, y con la misma mecánica: dos tiradores que se desplazaban en una moto. El primero fue contra una camioneta estacionada en Zelaya al 1300, en la zona norte, donde colocaron una nota en el parabrisas para Canavo.

La última de las balaceras tuvo lugar contra un supermercado chino situado en Felipe Moré y Lejarza, en la zona oeste. Dispararon contra el frente del comercio y tiraron un mensaje escrito para García y Canavo.

Por los tiroteos no solo se imputará a Acevedo Figueroa. Estarán otras tres personas que ya fueron detenidas hace más de una semana en procedimientos de la Policía de Investigaciones.

No obstante, se presume que la causa acumulará nuevos acusados, puesto que este mismo martes fue aprehendido una nueva sospechosa que, aparentemente, hizo tareas de vigilancia para la comisión de uno de los ataques a tiros.