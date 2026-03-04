4 de marzo de 2026 - 15:11

Santa Lucía: condenaron a un ex convicto por golpear y disparar contra su hijo de 16 años

Raúl Javier Carmona admitió en juicio abreviado que golpeó a su hijo de 16 años con una pistola y le disparó dos veces. El hecho ocurrió en Santa Lucía.

Raúl Javier Carmona acumula causas desde el año 2000. Entre ellas una por homicidio y un intento de homicidio.

Por Redacción Diario de Cuyo

Fue sentenciado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, abuso y tenencia ilegal de arma de fuego en concurso real. Además, fue declarado reincidente y continuará en prisión preventiva.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo, con la intervención del ayudante fiscal David Peña.

Raul javier carmona 5-02-264
Fiscal Fernando Bonomo. El referente de la UFI Flagrancia llevó la investigación del hecho.

Cómo fue el violento ataque contra un adolescente en Santa Lucía

El hecho ocurrió el 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 17:20, en el domicilio del ahora condenado. Según la acusación, Carmona se encontraba en la vivienda portando una pistola marca Ballester Molina calibre 11,25 milímetros, con numeración limada, cargada y apta para el disparo.

En ese contexto, mantuvo una discusión con su hijo de 16 años y lo golpeó en la cabeza con el arma, provocándole una lesión en la parte superior del cráneo. Luego efectuó dos disparos en dirección al adolescente, sin lograr impactarlo.

Raul javier carmona 5-02-26
Tras ser detenido, personal de División Criminalística tomaba muestra de restos de pólvora que quedaron en Carmona.

Tras el ataque, el menor logró escapar de la casa y pedir ayuda. Personal de la Comisaría 29° intervino en el lugar y procedió a la aprehensión de Carmona dentro del inmueble, previa autorización de ingreso otorgada por la abuela del joven y madre del imputado.

En el interior de la vivienda, los efectivos secuestraron el arma de fuego, dos vainas servidas y constataron la presencia de rastros de sangre.

Procedimiento de flagrancia y condena

El caso fue consultado con la Unidad de Abordaje Territorial y tomó intervención el ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, quien se comunicó con el fiscal Fernando Bonomo. Tras interiorizarse de lo sucedido, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

Raul javier carmona 5-02-261
La pistola marca Ballester Molina calibre 11,25 milímetros, con numeración limada, cargada y apta para el disparo.

Al imputado se le informaron los delitos atribuidos y sus derechos procesales, entre ellos el de guardar silencio y designar abogado defensor. Finalmente, mediante juicio abreviado, recibió la pena acordada de 2 años y 6 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia, por lo que continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Carmona registra antecedentes desde el año 2000, estuvo implicado en causas de homicidio e intento de homicidio, según su planilla prontuarial.

