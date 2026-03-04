Caso Kim Gómez: declararon culpable al adolescente de 18 años acusado por el crimen

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó este miércoles al adolescente de 18 años acusado de cometer el crimen de Kim Gómez , la nena asesinada el 25 de febrero del año pasado en un brutal asalto en la ciudad.

La decisión de los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro se dio a conocer con el adelanto de su veredicto, en el que declararon a Tobías Godoy culpable del homicidio. No obstante, la pena que deberá cumplir será comunicada el próximo 16 de marzo junto con los fundamentos.

En la última audiencia de alegatos, la fiscal Merecedes Catani había solicitado 23 años y 4 meses de cárcel para el joven imputado por homicidio en ocasión de robo en carácter de autor . Es una de las penas más altas para el delito que se le adjudica -va entre los 10 y 25 años de prisión efectiva-. La defensa, en cambio, insistió en que se trató de un homicidio culposo y solicitó 7.

Los magistrado estipularán la pena luego de analizar y ponderar las pruebas presentadas , siguiendo los principios de la justicia juvenil. Si bien el adolescente ya cumplió la mayoría de edad, al momento del hecho tenía 17, por lo que se lo juzga bajo el régimen de menores.

El final del juicio coincidió con el primer aniversario del crimen de la niña de siete años, que fue arrastrada durante 15 cuadras debajo del auto que los dos asaltantes —de 17 y 14 años en ese momento— le robaron a su madre el 25 de febrero de 2025, frente a un supermercado del barrio Altos de San Lorenzo de La Plata.

Todo ocurrió cuando la mujer y la menor se encontraban en un Fiat Palio y fueron abordadas por los delincuentes. La madre de Kim logró escapar del vehículo, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad. Los atacantes emprendieron la huida a bordo del automóvil. Testigos del hecho relataron que intentaron arrojar a la menor por la ventanilla y, finalmente, la terminaron arrastrando.

El trayecto terminó cuando el vehículo robado chocó contra un poste de luz. Los menores escaparon y el cuerpo sin vida de la niña quedó debajo del vehículo. La reconstrucción de los hechos permitió determinar que ambos adolescentes desempeñaron un rol clave en el fatal desenlace durante el asalto, aunque solo el mayor fue considerado autor del crimen. En tanto, el menor fue identificado como coautor pero permanece fuera del alcance del régimen penal por su edad.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien logró reunir pruebas clave que permitieron relacionar a ambos sospechosos con el robo y el homicidio. Las grabaciones de una cámara de seguridad mostraron al mayor usando un short con la imagen de Diego Maradona, una prenda que la DDI de La Plata encontró posteriormente en su vivienda durante un allanamiento, lo que reforzó la acusación en su contra.

En el proceso, donde la acusación ya estuvo en manos de la fiscal Merecedes Catani, declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien expresó el profundo dolor que atraviesa la familia. Definió como “duro” el desarrollo del debate oral y manifestó la dificultad de presenciar cada instancia judicial. Al referirse a la audiencia, había dicho que estaba “todo muy claro” y que “hay muchas pruebas”, por lo que solo resta esperar el veredicto del tribunal.

En diálogo con Infobae, Marcos Gómez habló sobre el debate oral, sus expectativas con la pena y nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad.

Sobre el nuevo Régimen Penal para menores, agregó: “La verdad es que esta ley me trajo un poco de de tranquilidad, es cumplir una meta. No es algo que va a solucionar todo, pero es el inicio de un cambio, me tiene tranquilo“.

Y concluyó: “Yo sé que el gran problema no se resuelve con esta ley, pero sí una parte. Hoy le marcás las consecuencias a los de 14 en adelante. Que si salen a lastimar a las personas van a tener consecuencias. Esta ley le da a las víctimas el poder tener justicia”.