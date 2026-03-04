4 de marzo de 2026 - 10:33

Ofrecían trabajar de modelo a una joven con discapacidad en Chaco: investigan una red de trata

La víctima tiene 24 años, padece psicosis y retraso madurativo. La Fiscalía de Género de Chaco intervino tras una denuncia de un centro de salud mental.

El momento en el que rescatan a la presunta víctima en Chaco.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Una joven de 24 años, diagnosticada con psicosis y retraso madurativo, fue rescatada en Chaco antes de que pudiera ser trasladada al norte argentino por una presunta red de trata de personas.

El caso se destapó cuando la víctima contó en el centro de salud mental que su novio, de nacionalidad extranjera, le había propuesto viajar para trabajar como modelo en Salta y Jujuy.

La investigación y el operativo de rescate

La alerta se encendió el 27 de febrero pasado, cuando el Centro de Abordaje en Salud Mental Comunitaria y Consumos Problemáticos del barrio Toba avisó a las autoridades sobre el peligro que corría una de sus pacientes.

Ante la sospecha de una posible maniobra de captación mediante engaño, la fiscal de Género subrogante, María Noel Benítez, ordenó el inicio urgente de una investigación.

Poco después el Personal del Departamento Lucha contra la Trata de Personas pudo constatar que la pareja vivía desde hacía un año en una casa alquilada en la capital chaqueña y que ambos tenían pasajes de micro para viajar este miércoles desde la terminal local.

Si bien se confirmó que el novio extranjero tenía residencia legal y no registraba antecedentes ni impedimentos judiciales, la Justicia decidió trasladar a la joven a la comisaría para protegerla y evitar que concretara el viaje.

La familia de la víctima declaró ante la Justicia y expresó su firme oposición al viaje.

En paralelo, intervino la División Sanidad Policial para evaluar el estado de salud de presunta víctima, mientras la causa avanza para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades remarcaron que el procedimiento fue preventivo.

Qué es la trata de personas

La trata consiste en la captación, traslado, recepción y explotación de una persona con fines sexuales, laborales, y/o de tráfico de órganos, tanto en el territorio nacional, como desde o hacia otros países.

Para este fin, las redes de trata hacen uso de la fuerza u otras formas de coacción como violencia, amenazas, engaños, abuso de poder o secuestro.

La trata tiene como fin la explotación. Esta puede darse a través de:

  • La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual
  • Los trabajos o servicios forzados
  • La esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud
  • La servidumbre y/o la extracción de órganos
