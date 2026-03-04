4 de marzo de 2026 - 10:51

Balearon a una modelo de OnlyFans durante el velorio de su madre: el video del momento

Ocurrió frente a la iglesia principal de la ciudad de Baependi y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima, conocida en OnlyFans, sigue internada.

Amanda de Almeida Arantes, modelo de OnlyFans, recibió tres disparos en el funeral de su mamá.

Amanda de Almeida Arantes, modelo de OnlyFans, recibió tres disparos en el funeral de su mamá.

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

Una modelo de Onlyfans fue baleada a quemarropa por sicarios mientras participaba del velorio de su madre, en pleno centro de la ciudad de Baependi, Brasil, y frente a la iglesia. El brutal ataque contra la joven de 27 años quedó registrado por una cámara de seguridad y conmocionó a toda la comunidad.

Leé además

Postergaron la indagatoria a Claudio Tapia para la próxima semana.

Claudio Tapia logró postergar su indagatoria en la causa por supuesta evasión
quien es el nene, el colombiano que impulso la interna en los monos: fue deportado y regreso al pais

Quién es el "Nene", el colombiano que impulsó la interna en Los Monos: fue deportado y regresó al país

Así fue el brutal ataque en pleno cortejo fúnebre

Todo ocurrió cuando el cortejo fúnebre avanzaba por la calle principal, acompañando el féretro hacia la iglesia.

De repente, una moto con dos personas vestidas de negro y con cascos se acercó al grupo. La moto se detuvo justo al lado de Amanda, que caminaba detrás del coche fúnebre.

Sin mediar palabra, la persona que iba de acompañante sacó un arma y disparó varias veces a quemarropa contra la joven.

Embed

Según la policía, en la escena se encontraron nueve cartuchos calibre 0.380 y uno sin usar. Tras los disparos, los agresores escaparon rápidamente del lugar.

image
Amanda de Almeida Arantes recibi&oacute; tres disparos en el uneral de su mam&aacute;. (Foto: gentileza g1).

Amanda de Almeida Arantes recibió tres disparos en el uneral de su mamá. (Foto: gentileza g1).

Quién es la víctima y cuál es su estado de salud

La mujer baleada fue identificada como Amanda de Almeida Arantes, una joven de 27 años oriunda de Río de Janeiro que había viajado a Baependi para despedir a su madre.

Amanda es productora de contenido para adultos en las redes sociales y tiene una cuenta en una plataforma por suscripción.

Los disparos la alcanzaron en tres partes del cuerpo: uno impactó en la región de la médula y quedó alojado en el diafragma, mientras que los otros dos dieron en ambas piernas.

Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Cônego Monte Raso y, por la gravedad de las heridas, luego derivada al Hospital Regional de Varginha, donde permanece internada en estado grave.

image
La polic&iacute;a investiga el motivo del ataque a la modelo Amanda de Almeida Arantes. (Foto: gentileza g1).

La policía investiga el motivo del ataque a la modelo Amanda de Almeida Arantes. (Foto: gentileza g1).

La investigación: un sospechoso detenido y la búsqueda del cómplice

La Policía actuó rápidamente y detuvo a uno de los sospechosos pocas horas después del ataque. El hombre fue identificado porque había sido visto frecuentemente con la moto utilizada en el crimen.

Al ser abordado, dio versiones contradictorias sobre el vehículo y quedó detenido en la comisaría de São Lourenço, donde se confirmó el arresto.

La identidad del detenido no fue revelada. Mientras tanto, la policía sigue buscando al segundo implicado, que logró escapar tras el ataque.

En el operativo, se secuestraron la moto, dos cascos y un abrigo negro que habrían sido usados por los agresores.

image
Amanda de Almeida Arantes es productora de contenido para adultos. (Foto: gentileza g1).

Amanda de Almeida Arantes es productora de contenido para adultos. (Foto: gentileza g1).

Qué se sabe sobre el móvil del ataque

Por el momento, la Policía abrió una investigación para determinar el motivo del ataque y si hay otros involucrados o posibles autores intelectuales.

Los investigadores no lograron tomar declaración a Amanda, ya que presentaba dificultades para hablar y no podía mantener un diálogo coherente.

El sospechoso detenido tampoco explicó las razones del ataque. Por ahora, la policía mantiene bajo reserva los detalles para no entorpecer la investigación.

El caso que conmocionó a Baependi

El ataque a Amanda de Almeida Arantes en pleno velorio de su madre generó una fuerte conmoción en Baependi y en toda la región.

Las imágenes del ataque, difundidas en redes sociales, muestran la brutalidad del hecho y el nivel de violencia que sorprendió incluso a los propios investigadores.

La comunidad espera respuestas y sigue de cerca la evolución de la salud de Amanda, mientras la policía trabaja para esclarecer el caso y dar con todos los responsables.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Raúl Javier Carmona acumula causas desde el año 2000. Entre ellas una por homicidio y un intento de homicidio.

Santa Lucía: condenaron a un ex convicto por golpear y disparar contra su hijo de 16 años

Una mujer encontró el bebé recién nacido dentro de una bolsa. 

Conmoción en Buenos Aires: hallaron a un bebé abandonado en una bolsa

Por el Caso Branka Motors, Jonathan Marcó, Agustín Benega y Alexis Marcó van al menos dos meses al Penal de Chimbas.

Caso Branka Motors: dos meses al Penal y embargo millonario para los dueños de la firma

La mujer que fue atropellado por el colectivo de la RedTulum fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson donde entró consciente.

Una anciana fue atropellada por un colectivo de la RedTulum: según testigos le aplastó una pierna