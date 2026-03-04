Balearon a una modelo de OnlyFans durante el velorio de su madre: el video del momento

Una modelo de Onlyfans fue baleada a quemarropa por sicarios mientras participaba del velorio de su madre, en pleno centro de la ciudad de Baependi, Brasil, y frente a la iglesia. El brutal ataque contra la joven de 27 años quedó registrado por una cámara de seguridad y conmocionó a toda la comunidad.
Todo ocurrió cuando el cortejo fúnebre avanzaba por la calle principal, acompañando el féretro hacia la iglesia.
De repente, una moto con dos personas vestidas de negro y con cascos se acercó al grupo. La moto se detuvo justo al lado de Amanda, que caminaba detrás del coche fúnebre.
Sin mediar palabra, la persona que iba de acompañante sacó un arma y disparó varias veces a quemarropa contra la joven.
Uma mulher foi baleada durante o velório da própria mãe na sexta-feira (27), na cidade de Baependi, no Sul de Minas. O crime aconteceu em frente à igreja onde familiares e amigos se reuniam para a despedida. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico em… pic.twitter.com/DkhmCgR3hU