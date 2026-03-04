Mendoza: le robaron a su mujer, agarró su camioneta, persiguió al ladrón y lo mató con su vehículo

Compartir







Un delincuente con antecedentes penales murió este martes por la mañana tras ser atropellado luego de cometer un robo en la ciudad mendocina de Las Heras. El hecho se produjo luego de que la víctima iniciara una persecución en su vehículo para intentar recuperar lo sustraído.

El sospechoso robó una bicicleta junto a un cómplice en una vivienda del barrio Altos Oeste. Tras el hecho, una mujer llamó al 911 para advertir que los implicados se habían dado a la fuga. En ese contexto, el esposo de la víctima se subió a una camioneta con el objetivo de alcanzarlos y terminó embistiendo a uno de ellos, identificado como César Federico González Becerra, de 34 años, en la intersección de Los Horcones y Río Diamante.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y constató el fallecimiento del hombre. El otro involucrado logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades. La Justicia investiga ahora las circunstancias en las que se produjo el atropello y si existió intención o se trató de una consecuencia directa de la persecución.

González Becerra contaba con un frondoso prontuario. El 3 de junio de 2012 cometió un robo simple; tres meses después registró un robo agravado; el 19 de diciembre de 2023 fue acusado por intento de robo simple y el 17 de febrero pasado fue detenido por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional informó que aguarda los informes científicos para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. En paralelo, se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas a la persona aprehendida, cuya identidad no será difundida hasta la imputación formal.