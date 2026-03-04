Una anciana fue atropellada por un colectivo de la RedTulum: según testigos le aplastó una pierna

Una mujer de 80 años, sufrió lesiones severas en una pierna tras ser embestida por una unidad de la Línea A de la RedTulum en Libertador y Ameghino.

La mujer que fue atropellado por el colectivo de la RedTulum fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson donde entró consciente.

Una escena dramática se vivió en la mañana de este miércoles en una de las zonas más transitadas de la Capital sanjuanina. Una mujer de 80 años resultó gravemente herida al ser embestida por un colectivo de la RedTulum en la intersección de Avenida Libertador y Ameghino.

Cómo ocurrió el siniestro que involucró a un colectivo de la RedTulum Según informó el ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sergio Cuneo, el siniestro ocurrió cuando un ómnibus de la Línea A circulaba de oeste a este y, por motivos que aún son materia de investigación, impactó contra la anciana, provocándole lesiones de extrema gravedad. De acuerdo a los primeros datos, al menos una de sus piernas habría sido aplastada por el vehículo.

Testigos que presenciaron el hecho señalaron que la mujer intentaba subir al colectivo cuando el chofer habría arrancado de manera imprevista, lo que ocasionó su caída. En ese momento, el neumático delantero del micro pasó por encima de la víctima. Esta hipótesis es ahora analizada por los investigadores para determinar con precisión cómo se produjo el hecho.

La mujer fue asistida de inmediato y trasladada al servicio de urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Al nosocomio la mujer afortunadamente ingresó consciente, para observación de sus extremidades.