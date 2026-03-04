4 de marzo de 2026 - 14:05

Conmoción en Buenos Aires: hallaron a un bebé abandonado en una bolsa

Una mujer lo encontró en la vereda y dio aviso a la Policía. Todavía tenía el cordón umbilical sin cortar y fue trasladado a un sanatorio de la zona.

Una mujer encontró el bebé recién nacido dentro de una bolsa.&nbsp;

Foto:

Google
Por Redacción Diario de Cuyo

Un bebé recién nacido fue encontrado este martes al mediodía abandonado en una vereda del partido bonaerense de Merlo. Estaba dentro de una bolsa plateada, envuelto en una remera blanca y con el cordón umbilical aún sin cortar.

El hallazgo ocurrió cerca de las 11.20 en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, en el barrio Rivadavia, frente a un jardín maternal abandonado. Fue una mujer integrante de la comisión de la sociedad de fomento de la zona quien lo encontró. En un primer momento creyó que se trataba de un perro, pero al acercarse advirtió que era un bebé.

Según relató una vecina identificada como Liliana, el recién nacido todavía tenía manchas de sangre en su cuerpo cuando fue auxiliado. De inmediato dieron aviso a la Policía y minutos después llegaron los efectivos junto a una ambulancia.

El bebé fue trasladado al Sanatorio San Juan Evangelista, ubicado sobre la calle Eva Perón al 4000, donde recibió atención médica. Fuentes confirmaron que el nene está fuera de peligro.

Ahora interviene el área de Niñez para definir los pasos a seguir y determinar si el pequeño será derivado a una casa de resguardo u otra institución.

En paralelo, vecinos revisan cámaras de seguridad de la zona. Según trascendió, una mujer delgada habría sido vista entre las 10.30 y las 10.40 en esa esquina con una bolsa similar a la que contenía al bebé. La Policía avanza con la investigación para identificar a la persona que lo abandonó.

