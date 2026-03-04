4 de marzo de 2026 - 17:03

Claudio Tapia logró postergar su indagatoria en la causa por supuesta evasión

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, tenía que presentarse este jueves en los tribunales por la acusación de la ARCA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, logró postergar una semana su citación a indagatoria ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. El dirigente, acusado de una presunta evasión impositiva, debía presentarse el jueves en Comodoro Py, pero su cita fue reprogramada para el jueves 12.

Distintas fuentes al tanto del caso confirmaron que el juez Amarante concedió la postergación luego de que Tapia cambiara de abogados. Hasta este momento, el dirigente estaba siendo representado por los letrados Lucio Simonetti y Norberto Frontini.

Buena parte de esa deuda ya fue saldada por la AFA, aunque por fuera del plazo legal, por lo que pudo haberse constituido el delito.

Ese pedido, rechazado ayer por el juez, se apoyó en un planteo que la AFA tiene pendiente de resolución ante la Cámara en lo Penal Económico. Según sostiene la entidad, las deudas reclamadas por ARCA ya fueron canceladas, no son exigibles y, además, no existió delito, dado que la ejecución de esas obligaciones fue suspendida.

En rechazo a la denuncia de la ARCA que derivó en las indagatorias, la mayoría de los clubes de fútbol se encolumnaron detrás de la dirigencia de AFA y resolvieron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura, que se iba a desarrollar entre el 5 y el 9 de marzo.

