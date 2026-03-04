Confuso hecho en el Parque de Mayo: hallaron a un hombre herido de bala y dos elementos extraños en su bolso

El hecho ocurrió en el Parque de Mayo, en inmediaciones del monumento al Libertador General Don José de San Martín.

Personal de la Comisaría 4° intervino en el hecho sucitado en el Parque de Mayo.

Un impactante episodio se registró este miércoles, alrededor de las 11:50, en el Parque de Mayo, cerca del monumento al Libertador San Martín, en Capital, donde un hombre de 77 años fue hallado con una herida de arma de fuego en el pecho y con un revólver en su poder. También tenía una carta, según indicaron fuentes oficiales.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría 4ª acudió al lugar por comisión del grupo Halcón. El oficial ayudante Federico Ibancik (Base Cívico) entrevistó al cabo primero Carlos Atampiz, de la Unidad de Asistencia al Poder Judicial (D-8), quien se encontraba realizando servicio adicional en la zona.

El hecho ocurrido en el Parque de Mayo El uniformado manifestó que tomó conocimiento a través de un transeúnte sobre la presencia de un hombre descompensado. Al acercarse, observó a la persona tendida en el suelo. Se trataba de un hombre de apellido Velázquez, de 77 años, domiciliado en Rivadavia.

De acuerdo al parte oficial, el hombre presentaba una herida de arma de fuego aparentemente en el costado izquierdo del pecho. Además, tenía en su poder un revólver y una carta dirigida al “Flaco” Gioja.

Minutos después arribó una ambulancia que trasladó al herido, consciente, al Hospital Guillermo Rawson para su atención médica.