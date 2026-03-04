4 de marzo de 2026 - 18:30

Confuso hecho en el Parque de Mayo: hallaron a un hombre herido de bala y dos elementos extraños en su bolso

El hecho ocurrió en el Parque de Mayo, en inmediaciones del monumento al Libertador General Don José de San Martín.

Personal de la Comisaría 4° intervino en el hecho sucitado en el Parque de Mayo.&nbsp;

Personal de la Comisaría 4° intervino en el hecho sucitado en el Parque de Mayo. 

Foto:

GENTILEZA
Por Redacción Diario de Cuyo

Un impactante episodio se registró este miércoles, alrededor de las 11:50, en el Parque de Mayo, cerca del monumento al Libertador San Martín, en Capital, donde un hombre de 77 años fue hallado con una herida de arma de fuego en el pecho y con un revólver en su poder. También tenía una carta, según indicaron fuentes oficiales.

Leé además

Villalobos Rodríguez durante la audiencia de juicio abreviado. 

Ullum: la mujer que mató a su pareja finalmente zafó de la cárcel
El intento de robo en grado de tentativa ocurrió en la Cerámica San José, en Rawson.  

Entró a Cerámica San José, arrancó inodoros del baño y lo sorprendieron con el botin

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría 4ª acudió al lugar por comisión del grupo Halcón. El oficial ayudante Federico Ibancik (Base Cívico) entrevistó al cabo primero Carlos Atampiz, de la Unidad de Asistencia al Poder Judicial (D-8), quien se encontraba realizando servicio adicional en la zona.

El hecho ocurrido en el Parque de Mayo

El uniformado manifestó que tomó conocimiento a través de un transeúnte sobre la presencia de un hombre descompensado. Al acercarse, observó a la persona tendida en el suelo. Se trataba de un hombre de apellido Velázquez, de 77 años, domiciliado en Rivadavia.

De acuerdo al parte oficial, el hombre presentaba una herida de arma de fuego aparentemente en el costado izquierdo del pecho. Además, tenía en su poder un revólver y una carta dirigida al “Flaco” Gioja.

Minutos después arribó una ambulancia que trasladó al herido, consciente, al Hospital Guillermo Rawson para su atención médica.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, bajo la órbita del ayudante fiscal Francisco Montaño. Según trascendió, el fiscal Gustavo Mendoza impartió directivas y se comunicará con el personal actuante para avanzar con la investigación, que preliminarmente se encuadra como presunta portación ilegítima de arma de fuego.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Treparon techos para robar en Capital y uno terminó con 2 años y medio de prisión efectiva

Cárcel efectiva: escalaron techos, robaron y uno terminó con 2 años y medio de condena

El departamento donde ocurrió el hallazgo del profesor. Se investiga un asesinato.

Asesinato y conmoción: hallaron muerto a un profesor, estaba maniatado y con un trapo en la boca

Postergaron la indagatoria a Claudio Tapia para la próxima semana.

Claudio Tapia logró postergar su indagatoria en la causa por supuesta evasión

quien es el nene, el colombiano que impulso la interna en los monos: fue deportado y regreso al pais

Quién es el "Nene", el colombiano que impulsó la interna en Los Monos: fue deportado y regresó al país