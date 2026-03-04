Entró a Cerámica San José, arrancó inodoros del baño y lo sorprendieron con el botin

Un insólito intento de robo en San Juan terminó con una condena en Rawson. El acusado ingresó a una empresa, rompió accesos y arrancó inodoros de un baño, pero fue sorprendido cuando escapaba y quedó detenido. Hoy reconoció su responsabilidad.
El acusado recibió 1 año y 6 meses de prisión condicional en juicio abreviado. Hubo un cómplice que pudo escapar.
El hecho ocurrió el pasado lunes, 2 de marzo, alrededor de las 17:18 horas, en la Cerámica San José, ubicada en el departamento de Rawson. Según la investigación, Víctor Hugo Salinas, junto a otro sujeto de filiación desconocida, ingresó al predio por calle General Acha.
Los acusados se dirigieron a la garita ubicada en el ingreso y, utilizando una llave francesa, rompieron el vidrio de un ventanal con el objetivo de abrir la puerta. Al advertir que no tenía llave ni picaporte, la rompieron a patadas e ingresaron al sector donde funcionan oficinas, baños y archivos.
Una vez dentro, fueron hasta el baño y arrancaron dos inodoros: uno con su mochila de agua y otro completo pero sin ese accesorio. Cuando intentaban retirarse con los sanitarios, fueron sorprendidos por el encargado del lugar que ingresaba al predio.
Ante esa situación, dejaron los inodoros abandonados y emprendieron la huida hacia el fondo del terreno, por donde habían ingresado a pie. El damnificado logró aprehender a Salinas y dio aviso al 911, mientras que el otro involucrado consiguió escapar.
Tras la intervención policial, se inició el proceso bajo el sistema de flagrancia. La causa avanzó mediante acuerdo de juicio abreviado, en el que Salinas admitió su responsabilidad en el hecho.
Como resultado, fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de robo en grado de tentativa. La pena implica que no cumplirá prisión efectiva, aunque deberá acatar las reglas de conducta que establezca la Justicia durante el plazo fijado.