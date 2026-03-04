Ullum: la mujer que mató a su pareja finalmente zafó de la cárcel

Este miércoles al mediodía se conoció la sentencia contra Ester Villalobos Rodríguez por el homicidio de su pareja, Jorge Francisco Cortez, ocurrido en diciembre de 2020 en el departamento Ullum . Aunque fue condenada, la mujer continuará en libertad condicional, según indicaron fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por el juez Juan Bautista Bueno, quien homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Daniel Galvani y la defensa de la imputada, representada por la abogada María Filomena Noriega. La pena fijada fue de tres años de prisión en suspenso, por lo que no deberá cumplirla en un penal, aunque sí estará sujeta a las reglas de conducta propias de una condena condicional.

Villalobos Rodríguez admitió su responsabilidad bajo la figura de homicidio agravado cometido en estado de emoción violenta. Durante la investigación se acreditó que la mujer había sido víctima de violencia de género por parte de Cortez y que, al momento del hecho, actuó en un estado de conmoción derivado de una agresión previa.

La audiencia en la que se presentaron los términos del acuerdo se realizó el pasado 25 de febrero. En esa instancia, la acusada reconoció el delito conforme a la calificación acordada y aceptó la pena propuesta. Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando finalmente resolvió homologar el juicio abreviado.

Durante aquella audiencia se registró un incidente cuando el abogado querellante Rodolfo Oliver, representante de la familia de Cortez, interrumpió la declaración de la imputada. El juez le solicitó que cesara en su actitud y permitió que la acusada continuara con su exposición.

A lo largo del proceso, la querella sostuvo que la víctima fue Cortez y cuestionó la versión brindada por la mujer, incluso poniendo en duda sus declaraciones en la etapa de instrucción. Sin embargo, el tribunal avaló el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, dejando firme la condena de cumplimiento condicional.

De esta manera, la mujer que mató a su pareja en Ullum fue condenada, pero zafó de la cárcel tras acreditarse el contexto de violencia de género y su estado emocional al momento del hecho.

El caso resonante de Claudia Moya

Claudia Moya es quien asesinó a su marido en junio de 2017, en circunstancias similares al caso de Villalobos Rodríguez. La mujer, en este caso, fue condenada a 15 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo con la atenuante de circunstancias extraordinarias.

En 2019, la Corte de Justicia de San Juan confirmó la sentencia. La defensa había intentado modificar la calificación a exceso en la legítima defensa, pero el máximo tribunal provincial ratificó el fallo de la Cámara Penal.

En ese caso, pese a que se valoraron posibles antecedentes de violencia y el embarazo de la acusada, la pena fue de cumplimiento efectivo y muy superior a la solicitada por la defensa.

El acuerdo alcanzado en el caso Villalobos Rodríguez plantea un contraste evidente con el caso Moya.