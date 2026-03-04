Asesinato y conmoción: hallaron muerto a un profesor, estaba maniatado y con un trapo en la boca

La víctima del asesinato fue identificada como David Walter Aguirre, de 55 años. Lo encontraron atado con precintos y con un trapo en la boca.

El departamento donde ocurrió el hallazgo del profesor. Se investiga un asesinato.

Un hombre fue encontrado maniatado y muerto este miércoles por la tarde en un departamento del barrio porteño de Caballito. El hallazgo ocurrió alrededor de las 14.15 en Hidalgo al 375.

La víctima fue identificada como David Walter Aguirre, de 55 años. Vivía en un departamento del primer piso, que también usaba como oficina administrativa.

Según informaron fuentes policiales a TN, el alerta ingresó a través del 911 por una persona maniatada. Al llegar al lugar, efectivos se entrevistaron con un empleado administrativo del hombre, César David Tintilay, quien relató que al llegar al lugar encontró a su empleador atado con precintos y con un trapo en la boca.

Minutos después llegó personal del SAME y un médico constató el fallecimiento. En el caso interviene la Justicia y se aguardaban directivas para avanzar con la investigación. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis.