La AFA ratificó el paro del fútbol, luego de que la Justicia rechazara el pedido de Tapia de suspender su indagatoria

Tras la reunión de Comité Ejecutivo de AFA, los dirigentes más cercanos a Claudio Tapia decidieron ratificar el paro.

Luego de la reunión de Comité Ejecutivo de AFA que se realizó pasado el mediodía de este martes en el predio Lionel Andrés Messi, los dirigentes de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino ratificaron el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura en apoyo a Claudio Tapia.

En principio, la actividad se retomará a partir del martes próximo, cuando arrancaba la jornada número 10 de la Liga Profesional, por lo que los cruces suspendidos se pasarán hacia el final de la temporada regular. La fecha tentativa es el 13 de mayo.

La medida llega como una respuesta de los dirigentes del fútbol argentino a lo que entienden que es un embate de la Justicia contra la AFA y contra su propio presidente, Claudio Chiqui Tapia.

El martes, luego de conocida la medida de fuerza tomada por la casa madre del fútbol, San Lorenzo e Instituto salieron a la cancha con remeras blancas con la leyenda "Basta de perseguirnos". El jueves se sumó Newell's.

Si bien la votación por la moción del paro fue "unánime" el lunes pasado -solo estuvieron ausentes con aviso Boca, Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto y -obviamente- Estudiantes de La Plata, la situación generó una guerra fría en el seno de los clubes ya que no todos se pronunciaron públicamente.