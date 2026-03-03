3 de marzo de 2026 - 16:32

La AFA ratificó el paro del fútbol, luego de que la Justicia rechazara el pedido de Tapia de suspender su indagatoria

Tras la reunión de Comité Ejecutivo de AFA, los dirigentes más cercanos a Claudio Tapia decidieron ratificar el paro.

Claudio "Chiqui" Tapia, en la mira de la Justicia.

Luego de la reunión de Comité Ejecutivo de AFA que se realizó pasado el mediodía de este martes en el predio Lionel Andrés Messi, los dirigentes de los clubes de la Asociación del Fútbol Argentino ratificaron el paro de la fecha 9 del Torneo Apertura en apoyo a Claudio Tapia.

La Liga Sanjuanina de Fútbol no programó partidos y no habrá fútbol este fin de semana

En principio, la actividad se retomará a partir del martes próximo, cuando arrancaba la jornada número 10 de la Liga Profesional, por lo que los cruces suspendidos se pasarán hacia el final de la temporada regular. La fecha tentativa es el 13 de mayo.

El martes, luego de conocida la medida de fuerza tomada por la casa madre del fútbol, San Lorenzo e Instituto salieron a la cancha con remeras blancas con la leyenda "Basta de perseguirnos". El jueves se sumó Newell's.

Si bien la votación por la moción del paro fue "unánime" el lunes pasado -solo estuvieron ausentes con aviso Boca, Aldosivi, Estudiantes de Río Cuarto y -obviamente- Estudiantes de La Plata, la situación generó una guerra fría en el seno de los clubes ya que no todos se pronunciaron públicamente.

La grieta quedó clara en la diferencia con la que se movieron los clubes: de los históricos cinco grandes, River y Racing no emitieron comunicados. Lo mismo que el "Pincha" platense, Tigre, Talleres de Córdoba, Vélez (pese a que el presidente Fabián Berlanga fue el primero en apoyar el paro) y Huracán.

Y no parece casualidad que, este martes mientas los dirigentes se reunían para ratificar el paro, el presidente de River Stéfano Di Carlo no se dirigió a la AFA, sino a los estudios de ESPN donde ofreció una entrevista con el programa F90.

