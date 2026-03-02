La Liga Sanjuanina de Fútbol no programó partidos y no habrá fútbol este fin de semana

En medio del debate nacional por el paro en el fútbol argentino, la Liga Sanjuanina de Fútbol publicó el cronograma y no habrá partidos este fin de semana.

Compartir







La Liga Sanjuanina de Fútbol dejó en claro, a través del calendario oficial, que no habrá fútbol en San Juan este fin de semana, en medio del conflicto que atraviesa la AFA. Aunque no habló formalmente de paro, la programación confirma que la actividad comenzará recién la próxima semana.

La decisión se da mientras el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debe reunirse este martes para definir si se levanta o no el paro de la novena fecha del Torneo Apertura, medida adoptada tras la citación a indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Liga Sanjuanina de Fútbol y el cronograma confirmado En el plano local, la postura institucional fue más cautelosa. La Liga Sanjuanina de Fútbol no emitió un comunicado explícito anunciando su adhesión a la medida nacional. Sin embargo, difundió el cronograma correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Apertura “Daniel Archilla” y los encuentros aparecen programados desde el martes 10 de marzo.

Así se jugará la Fecha 5 Según el cronograma difundido, el martes 10 de marzo, desde las 17 en Primera (14:30 en Cuarta), jugarán:

López Peláez vs. Minero (en cancha de López Peláez)

Defensores de Argentinos vs. Villa Ibáñez (en cancha de Peñarol)

Marquesado vs. Carpintería (en el estadio de Marquesado)

Atenas vs. Rivadavia (en cancha de Atenas)

San Lorenzo vs. Alianza (en cancha de San Lorenzo) Ese mismo martes, pero en horario nocturno —21:30 en Primera y 19 en Cuarta—, Trinidad recibirá a Sarmiento en su estadio, mientras que Colón enfrentará a Desamparados en el Estadio del Bicentenario.