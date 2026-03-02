2 de marzo de 2026 - 17:12

El plantel de Atlético San Martín sufrió una intoxicación masiva en Buenos Aires

Jugadores, dirigentes y cuerpo técnico del Verdinegro padecieron un cuadro gastrointestinal. Varios futbolistas no estuvieron en plenitud física el domingo.

El plantel del Club Atlético San Martín sufrió una severa intoxicación.&nbsp;

El plantel del Club Atlético San Martín sufrió una severa intoxicación. 

La estadía en Buenos Aires para el Atlético San Martín terminó convirtiéndose en toda una odisea. Después de la victoria entre semana el plantel Verdinegro sufrió una intoxicación alimentaria masiva que afectó a todo el grupo. Todo sucedió tras la victoria ante Deportivo Madryn y se extendió por varios días hasta la previa misma del encuentro ante Tristán Suárez el domingo.

Los primeros síntomas comenzaron a aparecer el miércoles, con casos de vómitos y diarrea que se fueron multiplicando con el correr de los días. La situación no sólo alcanzó a los futbolistas, sino también a integrantes del cuerpo técnico y dirigentes que acompañaban la delegación. En varios casos fue necesaria atención médica de urgencia en el hotel.

Durante la estadía en Buenos Aires, el plantel entrenó en Casa Amarilla, el predio de Boca Juniors, y luego trabajó en el Predio Lionel Messi, en Ezeiza. Sin embargo, la preparación estuvo lejos de ser normal: cada jornada sumaba dos o tres nuevos afectados, en una semana marcada más por el malestar físico que por la puesta a punto futbolística.

El futbolista del Atlético San Martín más afectado:

El caso más delicado fue el de Sebastián “Pulpo” González, quien el sábado sufrió una fuerte descompostura, pasó el día en cama y vomitó de manera reiterada. Si bien el domingo mostró una leve mejoría, no estaba en condiciones de ser titular y comenzó en el banco en el encuentro que terminó en derrota. Diego Mercado atravesó un cuadro similar y tampoco pudo arrancar desde el inicio.

Aunque no hubo ausencias totales, la mayoría del equipo jugó sin estar en plenitud física, todavía recuperándose del cuadro gastrointestinal que golpeó al grupo durante varios días. En ese contexto, el rendimiento colectivo se resintió y el equipo estuvo lejos de su mejor versión.

Cuáles fueron las causas de intoxicación:

Una de las causas que habrían provocado la intoxicación sería la comida del hotel donde se alojaron, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial. Lo concreto es que San Martín afrontó un compromiso clave en condiciones adversas, en una semana que pasó del festejo al malestar generalizado.

