El Apertura está que arde: Sportivo Desamparados y Colón Junior se suben a la pelea y acechan a Unión

En el Serpentario Sportivo Desamparados goleó, mientras que el Merengue golpeó en el Sur. Ambos llegaron a 10 puntos y quedaron como escoltas del líder Unión.

Rodrigo Galván llegó comon refuerzo este año a Sportivo Desamparados, debutó como titular y anotó dos goles para la victoria ante Atenas.&nbsp;

Por Redacción Diario de Cuyo

Sportivo Desamparados goleó en Puyuta

En el cierre de la jornada, Sportivo Desamparados fue contundente y goleó 4 a 1 a Atenas en el Serpentario. El equipo puyutano mostró eficacia y potencia ofensiva, con Rodrigo Gálvan y Santiago Ceballos marcando dos goles cada uno para sentenciar el encuentro. Eduardo Bronvale descontó para el Mirasol, pero nunca alcanzó para poner en riesgo el triunfo local. Con esta victoria, Desamparados reafirma su candidatura y se mete de lleno en la pelea.

Colón Junior no se quedó atrás

El otro gran protagonista de la fecha fue Colón Junior, que protagonizó el batacazo en el Sur. El Merengue venció 4 a 2 a Carpintería como visitante, en un partido vibrante que lo catapultó a la zona alta. Braian Camargo, Franco Goria, Baltazar Salvá y Nicolás Fernández anotaron para Colón, mientras que Ángel Caballero y Rodrigo Miranda descontaron para el Celeste. Un triunfo que lo posiciona como uno de los equipos más sólidos en este arranque.

Los otros partidos del Torneo Apertura

En el resto de la jornada, Alianza goleó 4 a 1 a Juventud Zondina, Peñarol y Sportivo 9 de Julio igualaron sin goles en Chimbas y Defensores de Argentinos superó 1 a 0 a Sportivo Sarmiento en Zonda.

En La Bebida, San Lorenzo consiguió un triunfo clave ante Sportivo Rivadavia y se metió en la pelea. El Cuervo Ullunero se impuso 1 a 0 con el gol de Cristian Pérez, quien a los 19 minutos del segundo tiempo sacó un remate dentro del área para marcar el único tanto del encuentro. Con esta victoria, el equipo escaló hasta la cuarta posición.

En Zonda, Marquesado ratificó su levantada y sumó la segunda victoria consecutiva al derrotar a Villa Ibañez por 3 a 1. El Far West pegó rápido: a los 7 minutos abrió el marcador Jorge Olivares y a los 16 amplió Nicolás Saavedra. En el complemento, el conjunto Ullunero descontó desde el punto penal por intermedio de Andrés Pérez, pero a los 37 apareció Agustín Ferreira para sentenciar el resultado.

En El Médano, Atlético Minero y Trinidad repartieron puntos al igualar 1 a 1. Los goles llegaron en la segunda parte: Joel Sosa puso en ventaja a El León, y sobre el cierre Pedro Terrero, de penal, selló la igualdad.

Con la cuarta fecha ya completa, Unión manda con 12, pero Desamparados y Colón Junior, con 10 unidades, achicaron la brecha y prometen dar batalla en un Apertura que empieza a tomar temperatura en la cima.

