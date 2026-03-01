San Martín de San Juan perdió 2-1 con Tristán Suárez y sufrió su primera caída en el torneo

San Martín dejó pasar una buena oportunidad para escalar en la tabla y se volvió con las manos vacías del Estadio 20 de Octubre. El equipo sanjuanino perdió 2-1 frente a Tristán Suárez por la 3ª fecha de la Primera Nacional , en un partido que había comenzado de la mejor manera, pero que terminó torcido por fallas propias.

El arranque fue soñado para el conjunto de Ariel Martos. A los 45 segundos del primer tiempo, Carlo Lattanzio desbordó por la izquierda y envió un centro preciso que encontró la anticipación de Nazareno Funez, quien de pierna zurda la mandó a guardar para el 1-0 tempranero.

Con la ventaja a su favor, San Martín optó por ceder la pelota durante los primeros 20 minutos. El local asumió el protagonismo, aunque sin generar peligro claro sobre el arco defendido por Maximiliano Velazco, que hasta ese momento respondía con seguridad.

A los 27 minutos, una jugada polémica encendió los reclamos del Verdinegro. Tras un tiro libre desde la izquierda, la pelota impactó en la mano de un defensor de Tristán Suárez dentro del área . Sin embargo, el árbitro Fernando Benítez entendió que no hubo intención y decidió no sancionar penal, pese a las protestas visitantes.

El empate comenzó a gestarse en el tramo final del primer tiempo. A los 37 minutos, un tiro libre ejecutado por Maximiliano Luayza fue controlado sin inconvenientes por Velazco. Pero apenas un minuto después, un contragolpe encontró mal parada a la defensa sanjuanina: un pase filtrado dejó mano a mano a Maximiliano Álvarez, que definió con categoría para el 1-1 parcial.

El golpe se sintió. De hecho, el propio Álvarez estuvo cerca de dar vuelta el resultado enseguida, con un potente zurdazo que Velazco logró desviar con la pierna derecha.

El descanso llegó con empate, pero con mejores sensaciones para El Lechero y preocupación en los de Concepción.

En el complemento, San Martín mostró otra postura. Más firme en la mitad de la cancha y con mayor manejo de pelota, se plantó en campo rival y buscó recuperar la ventaja. Sin embargo, cuando mejor parecía estar, llegó otro golpe inesperado.

A los 7 minutos del segundo tiempo, un pelotazo largo sin aparente peligro derivó en una desinteligencia defensiva entre Emanuel Aguilera y Velazco. El defensor intentó tocar la pelota a un costado ante la salida fallida del arquero y el rebote fue aprovechado nuevamente por Maximiliano Álvarez, que marcó el 2-1 y su segundo gol personal.

Con el resultado en contra, Martos movió el banco y el Verdinegro intentó por distintas vías, pero chocó contra el orden defensivo del Lechero. Aun así, no resignó actitud y estuvo cerca del empate en el final: un cabezazo de Federico Murillo pasó muy cerca del palo izquierdo de Joaquín Bigio.

Fue derrota para San Martín en Ezeiza, la primera en el actual torneo, en un partido que dejó señales positivas en el juego, pero también la necesidad urgente de corregir errores defensivos que, a este nivel, se pagan caro.