Rosario Central le ganó el clásico a Newell's Old Boys 2-0 con un golazo de Di María y otro de Copetti

Rosario Central se impuso en el clásico rosarino ante Newell's Old Boys con tantos de Ángel Di María a los 5’ del segundo tiempo y Enzo Copetti a los 35’.

Ángel Di María anotó el primer gol de Rosario Central.

Rosario Central se quedó con un triunfo clave en el clásico rosarino al vencer 2-0 a Newell’s Old Boys en la fase de grupos de la Liga Profesional, en un duelo que se resolvió en el complemento tras un primer tiempo parejo y sin goles.

En la etapa inicial, el conjunto rojinegro manejó algo más la pelota y cerró los primeros 45 minutos con 55% de posesión y tres remates al arco, frente a los dos disparos del Canalla. Sin embargo, la igualdad sin goles reflejaba lo trabado del desarrollo.

El quiebre llegó rápido en el segundo tiempo. A los 5 minutos del complemento, Ángel Di María marcó el 1-0 con un golazo de volea y cinco minutos después fue reemplazado debido a una molestia en el aductor de su pierna izquierda que padecía desde que arrancó el encuentro.

Con la ventaja, Central ganó confianza y comenzó a lastimar con mayor claridad.

Promediando la segunda mitad, el entrenador Jorge Almirón movió el banco y uno de los ingresados fue determinante. A los 35 minutos, Enzo Copetti convirtió el 2-0, apenas seis minutos después de haber entrado, y sentenció el encuentro.

Con este resultado, el Canalla se ubica en la cuarta posición en el Grupo B, mientras que la Lepra quedó 15° en el Grupo A.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Tigre el viernes 6 de marzo a las 22 horas en el Gigante de Arroyito, mientras que Newell’s visitará a Vélez Sarsfield ese mismo día a las 19:45 en el estadio José Amalfitani.

