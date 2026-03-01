Se jugó la Copa Challenger de Adepu en el Bicentenario y Jockers fue el gran protagonista

Adepu tuvo este sábado una de sus citas tradicionales con la disputa de la Copa Challenger , que cada año enfrenta a los campeones del Torneo Apertura y Clausura en las distintas categorías de la rama masculina. El escenario fue el Estadio del Bicentenario , donde se vivió una jornada a puro fútbol y con presencia de figuras reconocidas.

Adepu entra en calor: más tecnología, mejora sanitaria y de canchas, crecimiento del femenino y obra clave en marcha

En la categoría Senior, Pater Famili superó a Contadores B por 3 a 2 en un encuentro parejo. Para el conjunto ganador marcaron Ricardo Dillon, Oscar Mallea y Raúl Morán, mientras que en Contadores B anotaron Alejandro Moya y Gustavo Torres. Dillon, exfutbolista y exentrenador de Sportivo Desamparados, fue uno de los nombres destacados de la jornada. En ese mismo equipo también participan personalidades como el vicegobernador Fabián Martín y el exfutbolista “Roly” Rodríguez.

En Juniors, A.A. Agrimensura 1 —equipo que compite en fusión con Jockers— se impuso 3 a 1 ante Champagnat en penales, luego de igualar 1-1 . El tanto del conjunto ganador en el tiempo reglamentario fue convertido por Víctor Montañez, mientras que Bernardo Tello gritó para Champagnat.

La categoría Libres también tuvo como protagonista a Jockers, que derrotó 1 a 0 a La Gloria Sanjuanina con gol de Gonzalo Rodríguez. De esta manera, el club se quedó con dos Challenger en la jornada, al imponerse tanto en Libres como en Juniors, consolidando un presente destacado dentro de la competencia.

En Veteranos no hubo partido, ya que Abogados Rufrano , al haberse consagrado campeón en ambos torneos de la temporada, se adjudicó automáticamente la copa en esa divisional.

La Copa Challenger volvió a reunir a los mejores equipos del año en un marco especial y en uno de los principales escenarios deportivos de la provincia, ratificando el crecimiento y la convocatoria que sostiene Adepu en cada una de sus categorías.

Se viene el inicio del torneo 2026

La actividad en la Liga de Profesionales no se detiene. El próximo fin de semana comenzará el Torneo Apertura 2026 en la rama masculina, que volverá a reunir a los equipos en las distintas categorías por edades.

En la previa, entre semana se realizará el sorteo del fixture, donde quedará definido el camino de cada uno de los conjuntos en el certamen. Con expectativas renovadas tras la disputa de la Copa Challenger, Adepu pondrá primera y dará inicio a una nueva temporada que promete competencia y gran convocatoria en cada jornada.