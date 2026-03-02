2 de marzo de 2026 - 14:25

Ciclismo: la Vuelta a San Juan de Damas 2026 contará con 150 ciclistas provenientes de cinco países

La segunda edición de la competencia de ciclismo comenzará este martes y culminará el domingo. Habrá ciclistas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia.

El ciclismo femenino viene creciendo y una muestra de ese crecimiento se dará con la segunda edición de la Vuelta a San Juan de Damas 2026 que fue presentada este lunes. Comenzará este martes 3 y culminará el domingo 8 de marzo, con un formato que incluirá un prólogo y cinco etapas en línea, totalizando 300 kilómetros.

Este lunes en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, fue presentada oficialmente la competencia que sigue consolidando el calendario del ciclismo femenino en la provincia.

La carrera contará con cuatro categorías: Junior (nacidas en 2008 y 2009), Sub 23, Elite y Máster (más de 50 años). Según se informó, serán parte del pelotón más de 150 ciclistas de todo el país y delegaciones de Uruguay, Brasil, Bolivia y Chile, lo que le dará un marcado tinte internacional al evento.

image
El ciclismo femenino crece en San Juan. Se disputará la segunda edición de la Vuelta a San Juan de damas 2026.

El ciclismo crece en la rama femenina

La organización estará a cargo de Fundación Planeta Ramírez, con el apoyo de la Federación Ciclista Sanjuanina y la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. El auspicio principal corresponde al Gobierno de San Juan, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

En el anuncio estuvieron presentes el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el titular de la entidad organizadora, Armando Ramírez; y el director de la competencia, Héctor Lucero, quien brindó detalles del trazado. “Para esta Vuelta Damas 2026 contamos con aproximadamente 150 corredoras y con un trazado un poco más reducido en kilómetros porque unificamos algunas juniors de última categoría. Se agrega una etapa más respecto de la primera edición y la intención es seguir creciendo hasta tener una vuelta muy parecida a la de varones”, explicó.

Así se correrá la Vuelta a San Juan de damas

Etapa Prólogo – Martes 3/3 (Santa Lucía): 19:00. Circuito urbano de 7,6 km por giro.

Etapa 1 – Miércoles 4/3 (Santa Lucía): 16:00. Circuito urbano (3 vueltas). Total: 61,8 km.

Etapa 2 (Contrarreloj individual) – Jueves 5/3 (Rivadavia): 16:00. Recorrido por Avenida Libertador y Ruta Provincial 60. 12,6 km por giro.

Etapa 3 – Viernes 6/3 (Chimbas): 16:00. 9 vueltas. Total: 74,160 km.

Etapa 4 – Sábado 7/3 (Sarmiento): 16:00. Final en Alto del Pedernal. Total: 60,3 km.

Etapa 5 – Domingo 8/3 (Capital): 09:30. 6 giros en Avenida Circunvalación. Total: 96 km.

