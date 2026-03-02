River acordó con Alavés y Eduardo Coudet llegará esta semana a la Argentina para reemplazar a Gallardo

Eduardo "Chacho" Coudet es el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo y será el próximo técnico de River . Eso está claro. Y para que el sueño del Chacho se termine de materializar solo falta que viaje a la Argentine y firme su contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

El entrenador, después de las reuniones positivas que mantuvo con el presidente de la institución de Núñez, Stefano Di Carlo, y con Enzo Francescoli, dio el primero paso este lunes al despedirse del plantel del Alavés en el entrenamiento.

Y el siguiente paso lo dio River. El club de Núñez acordó la compensación económica con Alavés , por lo que el Chacho quedará liberado y entre miércoles y jueves estará llegando a la Argentina. El arreglo económico tuvo que realizarse porque Coudet tenía contrato vigente con el Alavés hasta el 30 de junio. River pondrá finalmente un millón de dólares, un monto que logró bajar al 50 por ciento ya que el club español pedía 2 millones de dólares .

En Alavés se habían puesto firmes con ese tema porque consideraban que la situación no era la ideal, dado que Alavés está comprometido con el descenso, sacó dos de los últimos doce puntos en juego y el fin de semana tiene un duelo clave con Valencia en Mestalla . Y la prensa que sigue al Alavés criticaba el accionar del Chacho por irse en un momento tan decisivo de la temporada. Pero la decisión de Coudet estaba clara y marcada y la gestión de River logró aflojar las tensiones para que todos se pongan de acuerdo.

De esta manera, Chacho, a quien en la práctica del Alavés de este lunes, se lo vio a un costado del campo de juego, con camperón para resguardarse de los 13 grados de temperatura que marcaba el termómetro pese a que el sol bañaba el verde césped y antes del comienzo de la práctica charló e interactuó con los futbolistas, cerrará la segunda experiencia en Europa tras 55 partidos, con 17 victorias y 22 derrotas (antes había dirigido 84 encuentros al Celta), y se abrirá la puerta al regreso a la Argentina.

Mientras, en River lo esperan con los brazos abiertos. Ya están armando el acto de su presentación y puliendo el contrato para que Coudet pueda firmarlo ni bien pise suele argentino y se dirija a las oficinas del primer piso del Monumental, el que encontrará distinto a su época de jugador. Chacho jugó en el Millonario en dos etapas entre 1999 y 2002 y 2003-2004. El debut como DT de River dependerá de si la AFA levanta el paro que tenía pensado impulsar el próximo fin de semana o no. Si se juega la fecha, el estreno será el domingo en el Monumental ante Atlético Tucumán o, en caso contrario, el jueves 12 en Parque Patricios contra Huracán.

Cambios en el equipo de Chacho Coudet

En lo que Coudet está trabajando también es en terminar de conformar su cuerpo técnico ya que no seguirá con él su ayudante de campo Patricio Graff, quien se quedaría trabajando en Europa.

Entonces, según pudo averiguar Clarín, el Chacho se contactó con Damián Musto, el ex volante central al que el entrenador dirigió en Rosario Central y que en 2018 estuvo cerca de llegar a River como futbolista y se sumará.

A su vez, también hay gestiones para que se incorpore Lucho González, quien fue compañero de Coudet en Núñez y que está cumpliendo tareas de asistente técnico junto al entrenador italiano Francesco Farioli en Porto.

En tanto, los preparadores físicos serían los mismos: Octavio Manera y Guido Cretari. También vendría Carlos Miguel Fernández, otro ayudante que, a su vez, es videoanalista. Mientras que al no contar con entrenador de arqueros, ya que el que tenía en Alavés lo había puesto el club español, podría continuar Marcelo Barovero, quien venía trabajando con Marcelo Gallardo.

Así, Chacho Coudet, a sus 51 años, cumplirá el sueño de dirigir a River, algo que anhela de sus comienzos del otro lado de la raya de cal.