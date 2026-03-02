2 de marzo de 2026 - 19:19

Cavani estará un mes afuera por un tratamiento lumbar y Boca reacciona

Edinson Cavani se realizará un bloqueo lumbar, estará aproximadamente un mes sin jugar y se perderá varios compromisos clave del Xeneize en el Apertura.

Edinson Cavani se perderá un mes por tratamiento lumbar y Boca busca alternativas en ataque

El delantero uruguayo Edinson Cavani de Boca Juniors se someterá a un bloqueo lumbar para tratar un dolor persistente, lo que lo dejará sin jugar durante un mes aproximadamente, confirmó el parte médico xeneize. Esta intervención busca aliviar una molestia en la parte baja de la espalda que venía arrastrando desde hace meses y que lo había condicionado para estar al 100% físicamente en partidos importantes.

Ausencia prolongada y cómo afecta al equipo

La baja de Cavani impacta de lleno en el ataque de Boca Juniors, que este miércoles enfrentará a Lanús y tendrá que rearmar el once sin su goleador. El delantero no viajó a Salta para la Copa Argentina ni fue convocado ante Gimnasia de Mendoza por esta situación, y ahora deberá detener su actividad para priorizar su recuperación.

El tratamiento, conocido como bloqueo lumbar, es un procedimiento médico para aliviar el dolor crónico en la zona baja de la espalda y demandaría al menos cuatro semanas de recuperación, según indicaron desde el cuerpo médico. Durante ese tiempo, Boca deberá gestionar su plantilla sin uno de sus referentes ofensivos, mientras el entrenador interino, Claudio Úbeda, define alternativas para los próximos compromisos.

El contexto de lesiones en el plantel se agrava con esta nueva ausencia, en un equipo que ya ha lidiado con bajas en varias posiciones y que busca estabilidad en el Torneo Apertura.

