Arturo Vidal reavivó la rivalidad con Argentina y apuntó contra De Paul: "Me lo cruzo y le meto una dura"

Arturo Vidal intensificó su histórica rivalidad futbolística con Rodrigo De Paul . El actual mediocampista de Colo-Colo afirmó públicamente que no mantiene una buena relación con el volante del Inter Miami . La enemistad se habría disparado en el último enfrentamiento entre Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En declaraciones con el podcast Enfocados, conducido por los exfutbolistas peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guisazola, Vidal respondió una consulta bien condimentada: “¿Con qué jugador de fútbol no te llevas bien?”. El chileno no dudó en señalar su antipatía actual hacia De Paul y lanzó una fuerte frase en caso de que vuelvan a cruzarse.

“Por el último partido contra Argentina, con De Paul, por canchero. Lo tengo ahí. Me lo cruzo y le meto una dura”, afirmó el jugador de Colo-Colo. Cuando le consultaron sobre quién es el mejor futbolista entre los dos, Vidal respondió con un sonido burlesco y dijo “¿es broma o me lo estás preguntando en serio?”.

La explicación remite al partido correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. En dicho encuentro, ambos tuvieron un duelo aparte con varias disputadas acaloradas a lo largo de todo el enfrentamiento.

En la jugada previa al gol de Julián Álvarez en el Estadio Nacional de Santiago, Vidal realizó un gesto provocador dirigido a De Paul, en una secuencia que aumentó la temperatura del duelo. Además, el chileno le cometió una dura infracción al argentino por la que fue amonestado.

Las discusiones entre los dos jugadores siguieron y, cuando terminó la primera etapa, mientras iban camino a los vestuarios, hubo otros chispazos. El volante del Inter Miami intentó acercarse con una mirada fija, mientras que el chileno reaccionó empujándolo. Mientras seguían su camino, el argentino le hizo señas de que siguiera escribiendo, por sus polémicas publicaciones en las redes.

Arturo Vidal también habló de la Selección Argentina

Durante su entrevista con Enfocados, Vidal, también habló sobre La Scaloneta y la comparó con el combinado que perdió las dos finales de Copas Américas contra Chile. “Yo creo que esa Argentina si salía campeón de las dos Copas América y del Mundial que perdió con Alemania hubiese sido mucho mejor que esta que salió campeón del mundo. Por nombre y por carrera. Era un equipazo”, destacó el ex Barcelona y Bayern Múnich.

Por su parte, el mediocampista de 38 años participó de un reto en el que tenía que elegir qué jugador era mejor entre Chile 2015 y Argentina 2022, campeona del mundo. En el sector defensivo predominaron los jugadores de la Roja. Vidal eligió a Claudio Bravo por encima de Emiliano Dibu Martínez, Mauricio Isla sobre Nahuel Molina, Gary Medel contra Nicolás Otamendi y Jean Beausejour sobre Nicolás Tagliafico. El único argentino con el que se quedó fue con Cristian Cuti Romero en lugar de Gonzalo Jara.

Respecto a la mitad de la cancha, Arturo destacó a Enzo Fernández por delante de Marcelo Díaz y a Alexis Mac Allister sobre Charles Aránguiz. A su vez, se puso a sí mismo por encima de Rodrigo De Paul. En el plano ofensivo, según Vidal, Argentina se impone con Julián Álvarez sobre Eduardo Vargas y Lionel Messi contra el Mago Valdivia. No obstante, escogió a Alexis Sánchez por delante de Ángel Di María.

Arturo Vidal explicó porqué cree que es el mejor de la historia

Otro de los momentos destacados de la entrevista se centró en su explicación sobre por qué cree que es el mejor mediocampista de la historia. Más allá de que afirmó que Sergio Busquets “es el mejor 5”, aseguró que “yo hago de todo” y eso “me hace mejor”.

“Yo era mejor que Xabi Alonso. Él tenía una pegada increíble, pero él me llamaba ‘patrón’”, contestó sobre el español con el que compartió vestuario en el Bayern Múnich. Al nombrar a Casemiro, destacó: “También era mejor que él. Hubo dos jugadas que le marqué, con el Bayern en el Bernabéu y con el Barça en el Camp Nou”.

image Arturo Vidal también explicó porqué se cree que es el mejor mediocampista de la historia.

Por último, Arturo Vidal se puso por encima del italiano Andrea Pirlo. “También soy mejor que Pirlo. Era una leyenda extraordinaria, pero yo soy perfecto. Hago todo bien dentro de la cancha: ataco, defiendo, peleo, salto, hago goles de cabeza, centro… Para competir con ese nivel de jugadores tienes que ser perfecto. Y Pirlo por algo me dio los penaltis a mí”, argumentó.