Bruno Lima campeón sudamericano con el Volei Renata,

El voleibolista sanjuanino se consagró con el equipo de Brasil, que ganó su primer título continental.

Compartir







Volei Renata, equipo brasileño de vóley que tiene en sus filas a Bruno Lima, sumó la primera estrella en el Sudamericano de Clubes, tras vencer a Sada Cruzeiro en el gimnasio de la cuidad de Campinas. El sanjuanino fue distinguido como el mejor opuesto del torneo.

El encuentro final lo ganó el anfitrión por 3-2, ante el máximo exponente del torneo que es el Sada, que acumula 11 coronas. Renata levantó un partido que estaba dos sets abajo, y en el tie break impuso condiciones para quedarse con el campeonato, con parciales de 22/25, 20/25, 25/19, 25/20 y 15/13. De esta manera representará, junto al Sada, a Brasil en el Mundial de Clubes de la FIVB (Federación Internacional de Vóleibol Argentino).

La competencia continental, además, contó con la participación argentina de Ciudad, San Lorenzo y Defensores de Banfield, quienes finalizaron del cuarto al sexto lugar, respectivamente.