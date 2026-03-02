2 de marzo de 2026 - 22:12

River empató y sigue sin despegar en la Liga Profesional

Por la Liga Profesional, River igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas, en la fecha 8 del Torneo Apertura y a la espera de Coudet.

En el estadio Malvinas Argentinas, por la fecha 8 de la Liga Profesional, River Plate, con el interinato de Marcelo Escudero, empató 1-1 con Independiente Rivadavia. El Millonario, que aguarda la llegada de Eduardo Coudet, reaccionó tras empezar en desventaja y rescató un punto en Mendoza.

El primer tiempo fue vibrante. A los 17 minutos, Gonzalo Ríos rompió el cero con un potente remate que sorprendió a la defensa visitante. La Lepra mendocina, puntera de la Zona B, aprovechó su momento y puso en aprietos al equipo de Núñez.

River logró sostenerse gracias a Santiago Beltrán, quien tuvo una actuación determinante. A los 32 minutos evitó el segundo tanto tras un gran cabezazo de José Florentín. Esa intervención fue clave para mantener al Millonario en partido.

A los 37 minutos, llegó la igualdad: Gonzalo Montiel apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Nicolás Bolcato, tras una precisa asistencia de Ian Subiabre. El 1-1 reflejó el desarrollo intenso de la primera mitad.

Liga Profesional: un complemento sin profundidad

En el segundo tiempo, el trámite fue más trabado y con menos situaciones claras. River intentó asumir el protagonismo, pero chocó con una defensa mendocina firme. Hubo reclamos por una mano de Sheyko Studer dentro del área que todo el Millonario pidió como penal, aunque el árbitro Facundo Tello Figueroa dejó seguir.

Los cambios tampoco modificaron el desarrollo. Escudero movió el banco con ingresos como Cristian Jaime, Kevin Castaño, Facundo Colidio y Maximiliano Salas, mientras que Alfredo Berti buscó aire fresco con variantes ofensivas.

El cierre fue friccionado, con infracciones y amonestaciones, pero sin ocasiones claras que alteraran el marcador. Así, el empate quedó sellado en Mendoza.

Tras el partido, Santiago Beltrán, elegido figura, expresó: “Fue uno de mis mejores partidos. Importante para poder estar cuando lo necesita el equipo. Franco (Armani) es un gran referente y compañero”.

Con este resultado, River suma un punto en la Liga Profesional, en el último encuentro antes de la asunción de Eduardo Coudet como nuevo entrenador.

Síntesis

Independiente Rivadavia (1): Nicolás Bolcato; Alejo Osella (Luciano Gómez), Iván Villalba, Leonard Costa (Rodrigo Atencio), Sheyko Studer; Juan Manuel Elordi, Gonzalo Ríos (Diego Crego), José Florentín, Matías Fernández (Stefano Moreyra); Fabrizio Sartori (Alex Arce) y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

River Plate (1): Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno (Facundo Colidio), Fausto Vera; Ian Subiabre (Cristian Jaime), Sebastián Driussi (Kevin Castaño), Tomás Galván; Joaquín Freitas (Maximiliano Salas). DT: Marcelo Escudero.

Goles: PT 17’ Gonzalo Ríos (IR); PT 37’ Gonzalo Montiel (R).

Árbitro: Facundo Tello Figueroa.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

